Porto Alegre Cidades gaúchas estão no roteiro de uma megaoperação nacional contra a exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Ao menos duas pessoas foram presas em Novo Hamburgo e Pelotas. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Endereços de duas cidades gaúchas estiveram no roteiro de uma megaoperação nacional do Ministério da Justiça, nesta sexta-feira (6), contra crimes de abuso e exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes por meio da internet. Um homem de 28 anos foi preso em Novo Hamburgo (Vale do Sinos) e teve apreendido um telefone celular contendo vídeos de sexo com menores de idade.

Já em Pelotas (Região Sul), um homem foi preso em flagrante pelo mesmo tipo de suspeita. A ofensiva também resultou no recolhimento de computadores e arquivos em dispositivos como pendrive, HD externo e smartphones, que serão submetidos a perícia, além de dois revólveres. Os envolvidos estão sujeitos a sentenças de até quatro anos de prisão.

Além do Rio Grande do Sul, a operação – que contou com o apoio da Polícia Civil – foi realizada em outros nove Estados: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Pará, Alagoas e Ceará. Os mandados de busca e apreensão totalizam 137 ordens judiciais, havendo também frentes de investigação em parceria com autoridades da Argentina, Paraguai, Panamá e Estados Unidos.

Violência doméstica

Após três meses de investigação, a Polícia Civil gaúcha deflagrou em Nova Santa Rita (Região Metropolitana de Porto Alegre) uma operação contra situações de violência doméstica e ameaças com arma-de-fogo. Foram cumpridas seis ordens judiciais, resultando na prisão em flagrante de três pessoas e na apreensão de quatro armas-de-fogo, além de munição, celulares e dinheiro.

Os investigados incluem um homem que mantinha uma arma, chumbo, pólvora e cartucheiras sobre a cama, a fim de ameaçar a sua companheira. A vítima conseguiu acionar a BM (Brigada Militar), mas ele fugiu antes da chegada de uma viatura da corporação ao local.

A ofensiva foi nomeada “Operação Santa”, em alusão a Santa Rita de Cássia, considerada pela Igreja Católica como padroeira das vítimas de violência doméstica.

Também foram realizadas duas ações em Estância Velha (Vale do Sinos). Na pauta, envolvidos em crimes de violência doméstica, lesão corporal e também tráfico de drogas.

No bairro Rincão dos Ilhéus, foi cumprido mandado de prisão preventiva contra um indivíduo por ameaça e descumprimento de medida protetiva no âmbito da Lei Marina da Penha.

Já no bairro Campo Grande, a Polícia Civil conseguiu encontrar um adolescente que era alvo de mandado de apreensão por atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal e tráfico de entorpecentes.

(Marcello Campos)

