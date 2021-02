Mundo Cidades na Austrália e na Nova Zelândia saem do lockdown após zerarem novos casos do coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Em Melbourne, jogos do Aberto da Austrália já podem receber público, mas com capacidade reduzida. (Foto: Reprodução/Twitter)

Duas das maiores cidades da Oceania saíram do lockdown após zerarem o número de novos casos do coronavírus: Auckland, na Nova Zelândia, e Melbourne, na Austrália.

Ambos os países vêm adotando medidas severas de confinamento quando novos casos de covid-19 são registrados, mesmo que em pequeno número. Com isso, australianos e neozelandeses conseguem debelar a transmissão e retomar a rotina muito próximo da normalidade.

Melbourne, segunda maior cidade australiana deixou o lockdown e permitiu a reabertura de diversos estabelecimentos, após o governo não registrar nenhum novo caso da covid-19.

Com o fim do lockdown, os espectadores já podem voltar ao complexo Melbourne Park para acompanhar as finais do Australian Open, o Aberto da Austrália, um dos principais torneios de tênis da temporada. As arquibancadas, no entanto, têm capacidade máxima de 50%.

As restrições foram impostas em todo o Estado de Victoria seis dias atrás, quando as autoridades de saúde detectaram 25 casos de covid-19. Algumas medidas de prevenção continuam adotadas: máscaras são obrigatórias, e, até 26 de fevereiro, cada casa poderá receber no máximo cinco visitantes por vez. Escolas e comércio reabrem.

Em entrevista concedida mais cedo, segundo a Associated Press, o primeiro-ministro estadual de Victoria, Daniel Andrews, comemorou a efetividade do lockdown.

“Vamos completar esse período com as pessoas sendo capazes de transitar livremente porque esta medida emergencial curta e precisa funcionou”, disse Andrews.

A Austrália adota um dos planejamentos mais rigorosos para conter o novo coronavírus. Após um surto no ano passado, o país adotou confinamentos severos para debelar qualquer transmissão da covid-19. As medidas surtiram efeito, e os australianos chegaram a passar semanas sem registrar novos casos da doença.

Além disso, quem chega à Austrália precisa, obrigatoriamente, fazer quarentena — o que permite melhor rastreio dos contatos caso alguém chegue infectado sem saber. Inclusive, os 25 casos registrados na região de Melbourne se referem a pessoas que estavam em confinamento obrigatório em um hotel no aeroporto.

Nova Zelândia

As autoridades da Nova Zelândia também puseram fim à ordem de confinamento de três dias em Auckland na noite dessa quarta-feira (17), conforme planejado, depois de avaliarem que o surto de coronavírus na maior cidade do país está controlado.

O confinamento, o primeiro em quase seis meses em Auckland, foi instituído na noite de domingo (14), depois que três casos foram descobertos na cidade.

A primeira-ministra Jacinda Ardern anunciou que os familiares dos três infectados, que pertencem à mesma família, tiveram resultados negativos nos testes, exceto para três pessoas que foram colocadas em isolamento.

“Não temos uma epidemia generalizada, mas simplesmente uma pequena cadeia de transmissão que é administrável por meio dos nossos procedimentos normais de rastreamento e de análise dos casos de contato”, afirmou.

Ardern disse que mesmo com o confinamento suspenso, a cidade permanecerá em nível de alerta dois. Com isso, ficam proibidas reuniões de mais de 100 pessoas, e o uso de máscaras é obrigatório no transporte público.

Pessoas relacionadas com uma escola frequentada por três dos casos positivos terão de permanecer confinadas.

Elogiada por sua gestão da pandemia, a Nova Zelândia registrou apenas 26 mortes atribuídas à covid-19 em 5 milhões de habitantes.

