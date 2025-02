Porto Alegre Ciee-RS abre inscrições para curso gratuito de teatro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

Candidatos devem ter ao menos 16 anos e inscrição no CadÚnico. (Foto: Divulgação/Ciee-RS)

Estão abertas até a próxima sexta-feira (21) as inscrições para o curso gratuito de teatro promovido pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (Ciee-RS). Candidatos devem ter ao menos 16 anos, residência em Porto Alegre ou outras cidades da Região Metropolitana e registro no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Os selecionados passarão por oficina com profissionais da direção do espetáculo “Adolescer”, de Vanja Cá Michel, no período de março a dezembro, sempre nas tardes de terça-feira. Além de bolsa-auxílio, a iniciativa inclui alimentação e passagens. Informações adicionais podem ser obtidas por meio do site teatrocieers.org.br.

São 20 vagas, definidas mediante audição no dia 25 de fevereiro, das 10h às 16h, no Teatro Ciee-RS Banrisul. Endereço: rua Dom Pedro II nº 861, bairro Higienópolis.

“O curso será uma imersão no universo das artes cênicas, engajando o interesse em atuar, explorando a criatividade e o desenvolvimento de diversas habilidades”, destaca o presidente do Ciee-RS, Marivaldo Tumelero.

Também no site, é possível saber mais sobre a instituição e a programação de espetáculos. Dentre os destaques está o concerto “Candlelight”, nesta quinta-feira (20). Trata-se de uma apresentação musical ao vivo, em meio a centenas de velas acesas no palco e que criam um cenário impactante – esta edição tem como destaque trilhas sonoras.

(Marcello Campos)

2025-02-16