Acontece CIEE-RS lança nova alternativa de conteúdo para o público jovem

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Projeto Estúdio CIEE-RS será transmitido pelas mídias sociais e abordará temas de relevância para jovens e demais beneficiários de programas e projetos da instituição. Foto: Divulgação Projeto Estúdio CIEE-RS será transmitido pelas mídias sociais e abordará temas de relevância para jovens e demais beneficiários de programas e projetos da instituição. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Unindo conteúdos que dialoguem com as necessidades e realidades dos jovens, o Ciee-RS (Centro de Integração Empresa Escola) está produzindo uma série de programas que integram o Estúdio Ciee-RS. De acordo com o superintendente executivo do CIEE-RS, Luiz Carlos Eymael, “a meta do projeto é levar conteúdo de qualidade aos internautas, utilizando como aliados às ferramentas digitais que ganharam mais força na pandemia”.

O Estúdio CIEE-RS possui um formato que mistura entrevistas/palestra/talkshow, que discutirão temas como inovação, propósito, inclusão social, além de agregar conhecimento e levar ao público dicas para enfrentar os desafios do mundo do trabalho. Os convidados do programa incluem educadores, empresários, especialistas do terceiro setor, formadores de opinião, entre outros.

Cada Estúdio CIEE-RS tem duração de até 1h e é gravado na Sede do CIEE-RS, em Porto Alegre, e será apresentado pelo comunicador Capu. A previsão é que os conteúdos sejam disponibilizados quinzenalmente nas redes sociais (Facebook [@CIEERS], Instagram [@ciee_rs] e Youtube [CIEERS]).

Programa de estreia

O primeiro encontro debaterá o tema: “Perspectivas de futuro pós-pandemia”, com Rafa Rafuagi, da Associação Hip Hop de Esteio; Julia Gregory, ex-participante do programa Cidadania e Talento.com. A primeira edição contará, também, com a presença da banda Duque e Galo, que vai fazer o som e participar do painel. O programa de estreia será veiculado dia 17/11.

