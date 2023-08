Geral Cientista considerada “heroína” durante a pandemia de covid morre em acidente de bicicleta

A incansável Susannah Boddie, que tinha 27 anos, era responsável por conselhos para que o país superasse o coronavírus. (Foto: Reprodução)

Uma cientista que que foi considerada uma “heroína” no enfrentamento à covid-19 na Grã-Bretanha morreu num acidente de bicicleta no último sábado (12). A incansável Susannah Boddie, que tinha 27 anos, foi a principal cientista de dados de saúde em Downing Street 10, a residência do premiê britânico, durante a pandemia. Ela também era responsável por conselhos para que o país superasse o coronavírus.

Susannah, nascida em Oxfordshire (Inglaterra), sofreu ferimentos letais depois de ser jogada de sua bicicleta enquanto descia uma trilha íngreme em um caminho de floresta nos arredores de Brescia (Itália), segundo o “Metro”.

Uma declaração da família da cientista, que pediu privacidade neste momento, lembrou sua vibração e o carinho com que ela era tratada por sua família e amigos:

“Susannah viveu a vida ao máximo e conquistou tanto em sua curta vida. Ela se meteu mais em sua vida do que você imaginaria ser possível. Ela era a pessoa mais adorável e gentil que sempre inspirou e cuidou dos outros e foi adorada por todos os seus muitos amigos.

Um porta-voz de Downing Street acrescentou: “Susannah era uma cientista incrível, uma esportista inspiradora, uma colega e amiga amada e admirada do número 10 e de muitos outros no serviço público. Nossos pensamentos estão com a família dela neste momento difícil.”

A britânica se formou em Farmacologia na Universidade de Cambridge e fez mestrado em Biologia de Sistemas, de acordo com sua conta no LinkedIn. Ela havia trabalhado como cientista de dados e também como gerente de equipe de saúde em Downing Street. As informações são do jornal Extra.

