Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

"Para ganhar uma eleição, ou pelo menos ser competitivo, precisa-se avaliar qual a tendência do eleitorado", diz André Singer. (Foto: Marcos Santos/USP)

Conhecido por cunhar o termo “lulismo”, o cientista político e professor da USP André Singer acompanha com atenção assuntos como o desempenho do atual governo, as divisões da direita no Brasil e as transformações do eleitorado nos Estados Unidos. Filiado ao PT, ex-porta-voz e secretário de imprensa nos primeiros mandatos de Lula, Singer entende que o retorno de Donald Trump representa um risco às democracias, inclusive a brasileira.

– A vitória de Trump sinaliza para uma nova onda conservadora?

Aparentemente, ele ganhou porque uma parte importante do eleitorado, bem maior do que se previa nas pesquisas, estava insatisfeita com o governo Biden. As primeiras análises sublinham esse ponto e a relação disso com a inflação, que pode ser de natureza mundial. Tivemos a pandemia, a guerra da Ucrânia e o conflito de Gaza como elementos que desorganizam cadeias produtivas. Significa que a eleição de Trump pode não ter sido ocasionada por uma onda conservadora, mas talvez ela venha a ocasionar uma. Isso tem impacto direto no Brasil. A eleição do Bolsonaro em 2018 está relacionada à eleição do Trump em 2016.

– Há quem entenda que o resultado poderia ajudar a reverter a inelegibilidade de Bolsonaro.

Eu penso, com os elementos que eu disponho hoje, que isso não será revertido, mas temos que reconhecer que a eleição do Trump joga água no moinho da extrema direita no mundo todo.

– O que as eleições municipais dizem sobre a força do bolsonarismo?

O fato de Bolsonaro estar inelegível deixa o bolsonarismo meio em suspenso. A minha interpretação é que, apesar das muitas contradições, houve uma tendência no sentido de o bolsonarismo se consolidar, mas talvez sem o Bolsonaro, e a razão central desse acontecimento é a inelegibilidade. Acho que o que o (Pablo) Marçal fez foi reativar o que eu chamaria de uma pulsão de extrema direita. Ele pode ser a continuação do bolsonarismo.

– Quão frágil é a coalizão do presidente Lula para 2026?

Acho que há uma fragilidade de base, por assim dizer, de partida, mas quando eu digo fragilidade não quer dizer que ela não é viável. Ela foi viável e pode voltar a ser. É uma coalizão que, do ponto de vista de classe, envolve juntar os da base da pirâmide com uma parte dos mais ricos, que decidiu apoiar Lula apenas no segundo turno, em uma aliança que se mostrou decisiva, porque a diferença foi muito pequena, e cujos programas, sobretudo do ponto de vista econômico, são opostos.

– O que explica a baixa aprovação do governo Lula mesmo com indicadores econômicos favoráveis?

Lula continua sendo apoiado pela base da pirâmide, o que não é pouco importante, porque demonstra solidez na base do lulismo, mas há um problema nos setores intermediários. Para esses setores serem atendidos, é preciso uma mudança econômica maior. O Brasil teria de se reindustrializar, porque isso significa melhores empregos com melhores salários.

– Existe alguma alternativa a Lula na esquerda, caso ele não queira disputar as eleições?

Não vejo como traçar um perfil alternativo. É uma singularidade brasileira, porque de certa forma Lula chegou nessa condição porque o lulismo existe e não é muito transferível. Hoje não há alguém que se aproxime de Lula em termos de carisma, assim como não há do lado de Bolsonaro, que tem uma comunicação popular só comparável à do Lula, em segmentos distintos. As informações são do jornal O Globo.

