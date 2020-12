Mundo Cientista que denunciou que a Flórida escondeu dados sobre o coronavírus é alvo de operação policial

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Rebekah Jones foi demitida do Departamento de Saúde da Flórida após alegar que autoridades estavam manipulando os dados sobre a pandemia. (Foto: Reprodução) Foto: Uma cientista de dados que denunciou autoridades do estado da Flórida, nos Estados Unidos, de terem escondido informações sobre a verdadeira extensão da pandemia da Covid-19 foi alvo de uma operação nesta segunda-feira. O início da operação, com os policiais entrando na casa da cientista, foi filmado e publicado (veja abaixo) por ela, Rebekah Jones, no Twitter. O Departamento de Polícia da Flórida expediu um mandato de busca na casa de Jones — que fora demitida do Departamento de Saúde em maio — como parte de uma investigação para descobrir se ela teria acessado um sistema de mensagem do governo sem autorização para pedir a funcionários que se manifestassem sobre as mortes pelo novo coronavírus, segundo a emissora CNN, citando o depoimento de um policial envolvido no ocorrido.

Uma cientista de dados que denunciou autoridades do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, de terem escondido informações sobre a verdadeira extensão da pandemia da covid-19 foi alvo de uma operação policial.

O início da operação, com os policiais entrando na casa da cientista, foi filmado e publicado por ela, Rebekah Jones, no Twitter. O Departamento de Polícia da Flórida expediu um mandato de busca na casa de Jones — que fora demitida do Departamento de Saúde em maio — como parte de uma investigação para descobrir se ela teria acessado um sistema de mensagem do governo sem autorização para pedir a funcionários que se manifestassem sobre as mortes pelo novo coronavírus, segundo a emissora CNN, citando o depoimento de um policial envolvido no ocorrido.

À emissora, Jones negou que tenha acessado qualquer sistema de mensagem do governo e que perdera o acesso após ter sido demitida.

Cerca de dez agentes teriam chegado com armas em punho em sua casa em Tallahassee na manhã de segunda-feira (7), segundo ela, que também afirmou que um policial apontou uma arma para sua filha de 2 anos, seu filho de 11 anos e seu marido.

No vídeo, é possível ver agentes sacando suas armas e pelo menos um deles apontando-a para cima, na escada da casa de Jones. No entanto, pelo ângulo da filmagem, não é possível confirmar se a arma foi apontada para alguém. Ainda na gravação, a cientista diz: “Ele acabou de apontar uma arma para os meus filhos”.

Uma porta-voz da polícia, Gretl Pessinger, não disse por que os agentes sacaram as armas. Segundo Pessinger, os policiais bateram na porta e Jones se recusou a abri-la durante 20 minutos. Além disso, acrescentou a porta-voz, a família da cientista estava no andar de cima quando os oficiais entraram.

Em um comunicado, Rick Swearingten, comissário do departamento policial, afirmou que “em nenhum momento armas foram apontadas para ninguém na casa”.

Jones afirmou que policiais também “apontaram uma arma a quinze centímetros do meu rosto” e que os agentes levaram seus computadores, seu telefone e pen drives.

Segundo ela, nos equipamentos apreendidos há “provas que [as autoridades estaduais] estavam mentindo em janeiro sobre coisas como relatórios interno e notificações do CDC [sigla em inglês do Centro de Controle e Prevenção de Doenças]” além de “evidências de atividades ilegais do governo”. Jones ainda afirmou que o material foi acessado antes de sua demissão e que uma parte foi enviada a outras pessoas após ela ser despedida.

De acordo com o depoimento de um policial, mencionado pela CNN, uma pessoa não autorizada acessou ilegalmente um sistema de mensagens do governo para enviar uma mensagem a funcionários, solicitando-os que se manifestem sobre a pandemia. Investigadores, então, rastrearam a mensagem, chegando a um endereço IP conectado à casa de Jones.

Ela, no entanto, negou qualquer envolvimento: “Eu não sou uma hacker”.A cientista, que ajudara a construir o painel on-line de dados sobre a covid-19 da Flórida, foi demitida em maio. Segundo ela, isso foi uma retaliação pela sua recusa em falsificar os números da pandemia e minimizar o risco do surto. Ela chegou a afirmar publicamente que um de seus superiores pedira a ela que manipulasse dados estaduais.

Após ser demitida, ela criou seu próprio painel on-line com dados sobre o novo coronavírus na Flórida.

Sobre o episódio de segunda, ela disse acreditar que o governador Ron DeSantis estava por trás da operação, o que foi negado pelo seu porta-voz.

O Departamento de Saúde da Flórida já havia negado as acusações de manipulação das informações e também disse, em maio, que Jones havia sido demitida por ter “exibido um curso repetido de insubordinação”, tomando “decisões unilaterais para modificar o painel da covid-19 sem aprovação da equipe epidemiológica ou de seus supervisores”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo