Cientistas brasileiros pesquisam um método de exame que usa inteligência artificial para detectar a Covid-19 em apenas 20 minutos. O teste é de baixo custo e capaz de reconhecer o padrão de moléculas característico do vírus em amostras de plasma sanguíneo de pacientes.

O teste deve custar cerca de R$ 40 por amostra, metade do preço de custo RT-PCR, método considerado padrão-ouro para diagnóstico da Covid-19. O projeto contou com a participação de mais de 700 pessoas, sendo que 369 pacientes tinham o diagnóstico da Covid-19.

Apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o estudo, que ainda não foi publicado, conta com com pesquisadores da Unicamp, USP e colaboradores do Amazonas. Ele também será capaz de apontar os indivíduos com maior risco de desenvolver manifestações graves, como insuficiência respiratória grave.