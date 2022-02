Ciência Cientistas buscam uma vacina universal contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2022

Pesquisadores estão perseguindo as variantes da covid atrás de um imunizante mais completo. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Os voluntários estão arregaçando as mangas para receber doses de vacinas experimentais adaptadas para combater a variante ômicron – no momento em que o surto de coronavírus do inverno começa a ceder. Quando os cientistas souberem se essas vacinas reformuladas são eficazes e seguras, espera-se que a Ômicron esteja no espelho retrovisor. A utilização obrigatória de máscaras já está diminuindo. As pessoas estão começando a falar em normalidade.

A desconexão destaca a exaustiva perseguição científica do ano passado – e a que está por vir. E ressalta um enigma mais premente e abrangente: perseguir a variante mais recente é uma estratégia viável? Ao invés de testar e potencialmente implantar uma nova vacina quando uma nova variante aparecer, e se uma única vacina pudesse frustrar todas as iterações desse coronavírus e as próximas também?

Até agora, reformular vacinas para combinar com uma nova variante está se tornando parte da memória muscular científica. As empresas farmacêuticas fizeram vacinas para combater a Beta, a Delta e agora a Ômicron. Nenhuma dessas doses chegou a ser necessária, mas para muitos cientistas, é uma estratégia de curto prazo, míope e insustentável.

“Você não quer essa abordagem de dar murro em ponta de faca”, disse David R. Martinez, imunologista viral da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill. “Isso poderia continuar para sempre.”

A vacina original se manteve notavelmente bem, mas não há garantia de como ela se sairá contra a próxima variante. Cientistas como Martinez querem acabar com o ciclo de alcançar as variantes. Eles estão inventando vacinas projetadas para promover ampla proteção – uma parede de imunidade que repelirá não apenas as variantes do Sars-CoV-2 que conhecemos, mas também as que ainda estão por vir.

Supervacina

No mínimo, o mundo precisa de uma vacina verdadeiramente à prova de variantes. Ainda melhor seria uma dose que também impedisse uma futura pandemia, protegendo contra um coronavírus ainda desconhecido que virá dos animais para as pessoas nos próximos anos.

Alguns especialistas questionaram por que ainda não existe uma Operação Warp Speed para essas vacinas universais.

Anthony Fauci, principal conselheiro médico do presidente Joe Biden, enfatiza a necessidade de paciência, juntamente com a urgência. Existem lacunas científicas que precisam ser preenchidas para produzir uma vacina que seja amplamente protetora e dure muito tempo – e os Institutos Nacionais de Saúde no outono passado concederam US $ 36 milhões a grupos que tentam responder a perguntas básicas.

“Você não deve confundir a rapidez e a facilidade com que desenvolvemos uma vacina contra o coronavírus para Sars-CoV-2 com os obstáculos extraordinários que você pode enfrentar ao tentar obter uma vacina que proteja” de forma mais ampla, disse Fauci em entrevista ao The Washington Post. “Há muitas descobertas científicas que precisam entrar nisso.”

Em particular, porém, os cientistas dizem que Fauci está pedindo que se apressem. “Eu me preocupo em perseguir variantes, porque sempre haverá uma nova variante”, disse Drew Weissman, pioneiro em vacinas e imunologista da Faculdade de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia, que está trabalhando em uma vacina pan-coronavírus. “Agora, elas aparecem a cada seis meses, mas vão aparecer até que o mundo seja vacinado.”

Multiuso

Animados com o sucesso das primeiras vacinas, muitos cientistas trabalhando em doses de última geração pensavam grande em 2021. Talvez pudessem fazer uma vacina que repelisse não apenas o Sars-CoV-2 e o SARS original, mas também dois coronavírus que causam o resfriado comum, a síndrome respiratória do Oriente Médio, bem como futuros coronavírus de morcegos que podem ser transmitidos para humanos.

Um estudo do New England Journal of Medicine no ano passado demonstrou que, pelo menos em conceito, era possível gerar ampla proteção imunológica contra muitos vírus. Pesquisadores em Cingapura mostraram que os sobreviventes do surto original de SARS há duas décadas que foram vacinados contra Sars-CoV-2 produziram anticorpos capazes de bloquear uma série de variantes e outros coronavírus.

Mas fazer uma única vacina que funcione contra uma gama tão ampla de vírus é complicado, e as variantes Beta, Delta e agora a Ômicron recalibraram parte dessa ambição abrangente. “Quando o Sars-CoV-2 surgiu pela primeira vez, era um vírus com muito poucos artifícios e, portanto, tivemos muito sucesso”, disse Dennis Burton, presidente do departamento de imunologia e microbiologia do Scripps Research Institute. “Mas ele está adquirindo cada vez mais artifícios, basicamente, e por isso é cada vez mais difícil lidar com isso – você precisa ser mais preciso com o anticorpo que induz por meio de sua vacina”.

