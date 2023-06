Ciência Cientistas descobrem elemento-chave para a vida em lua de Saturno

15 de junho de 2023

Enceladus é a sexta maior das 145 luas já descobertas em Saturno. Foto: Nasa/Divulgação Enceladus é a sexta maior das 145 luas já descobertas em Saturno. (Foto: Nasa/Divulgação) Foto: Nasa/Divulgação

O trabalho de um grupo internacional de cientistas, detalhado na edição desta semana da revista Nature, reforça a hipótese de que podemos não estar sozinhos no Universo. Pela primeira vez na história, foi detectada a presença de fósforo, um componente essencial para a vida como conhecemos, em um oceano que não está na Terra. Há grande quantidade do elemento químico também em Encélado, uma das luas de Saturno.

“Esse ingrediente-chave pode ser abundante o suficiente para potencialmente sustentar a vida no oceano de Encélado. Essa é uma descoberta impressionante para a astrobiologia”, comemora, em nota, Christopher Glein, cientista planetário e geoquímico do Southwest Research Institute in San Antonio, Texas (EUA), e um dos autores do artigo.

O grupo composto por 10 pesquisadores chegou à conclusão inédita analisando dados coletados pela sonda Cassini, da agência espacial americana, a Nasa. A sonda começou a explorar Saturno, seus anéis e luas em 2004, até queimar na atmosfera do gigante gasoso em 2017. Durante a missão, capturou imagens e coletou amostras de partículas geladas lançadas de grandes fissuras presentes na crosta gelada, no polo sul de Encélado.

A pequena lua é conhecida por ter um oceano subterrâneo, de onde jorra água através de rachaduras como gêiseres. Cientistas já haviam detectado outros minerais e componentes orgânicos nos grãos de gelo ejetados, mas não fósforo. Em 2020, usando modelagem geoquímica, Glein e colegas previram que o elemento químico poderia ser abundante no oceano de Encélado.

Ao combinar as observações com experimentos análogos de laboratório, o grupo concluiu que o fósforo está prontamente disponível no local. “Encontramos concentrações de fosfato pelo menos 100 vezes maiores nas águas oceânicas formadoras de plumas da lua do que nos oceanos da Terra”, detalha Glein. “Usar um modelo para prever a presença de fosfato é uma coisa, mas encontrar evidências de fosfato é incrivelmente empolgante”, diz o cientista planetário.

Análises anteriores dos grãos de gelo da lua de Saturno revelaram concentrações de sódio, potássio, cloro e compostos contendo carbonato. Uma modelagem por computador, por sua vez, sugeriu que o oceano subterrâneo tem alcalinidade moderada – todos os fatores que favorecem as condições habitáveis. A descoberta publicada na última edição da revista Nature torna a condição para a vida ainda mais propícia.

O fósforo é um bloco de construção do DNA, que forma os cromossomos e carrega informações genéticas. Além disso, está presente nos ossos de mamíferos, nas membranas celulares, nas moléculas transportadoras de energia dos seres vivos, incluindo os plânctons que habitam os oceanos.

