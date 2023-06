Tecnologia WhatsApp vai suportar mais de uma conta no mesmo celular

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp está trabalhando em um recurso que permite usar de forma nativa mais de uma conta no mesmo aparelho. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (15) pelo WABetaInfo, que monitora atualizações no aplicativo.

A opção, que hoje está presente nos celulares de algumas fabricantes, poderá chegar no futuro a todos os dispositivos com suporte para mais de um chip.

Segundo o WABetaInfo, a funcionalidade está sendo desenvolvida e poderá ser lançada na versão beta em futuras atualizações. Não há previsão de quando o recurso chegará para todos os usuários.

O site identificou o recurso no WhatsApp Business, versão do aplicativo para empresas, mas afirmou ter evidências de que ele é compatível com o WhatsApp Messenger, usado por pessoas físicas.

Uma imagem divulgada pelo veículo indica que os usuários podem selecionar uma de suas contas no WhatsApp, como acontece nos aplicativos do Instagram e do Facebook.

Com a atualização, qualquer pessoa poderá gerenciar conversas e separar mensagens do trabalho e da vida pessoal, por exemplo. Para fazer isso hoje, é preciso usar mais de um celular ou usar “clones” do aplicativo por meio de recursos oferecidos por algumas marcas de celular.

Ilimitado

O WhatsApp lançou no início deste mês o recurso “Canais”, uma forma privada de receber atualizações de pessoas e organizações diretamente na plataforma. O recurso é similar ao do Telegram e tem por objetivo transmitir mensagens a uma quantidade ilimitada de inscritos. A ferramenta chegará primeiro a usuários selecionados na Colômbia e em Singapura.

Os “Canais” ficarão posicionados em uma nova aba chamada “Atualizações”, separada de conversas e grupos. Nela, o usuário encontrará o Status e os canais que escolher seguir. Porém, a ferramenta do WhatsApp permite que apenas administradores consigam escrever textos, enviar fotos, vídeos e figurinhas, e criar enquetes.

A empresa vai criar um serviço de busca no qual é possível encontrar hobbies, equipes esportivas, atualizações de autoridades locais, dentre outros. O usuário também poderá acessar um canal por meio de links de convite enviados em conversas e e-mails ou publicados online. De acordo com a empresa, a intenção foi criar um serviço que oferecesse o maior nível de privacidade. Por isso, o número de telefone e a foto do perfil dos administradores de um canal não serão exibidos aos seguidores e vice-versa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/whatsapp-vai-suportar-mais-de-uma-conta-no-mesmo-celular/

WhatsApp vai suportar mais de uma conta no mesmo celular

2023-06-15