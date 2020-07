Geral Cientistas dizem que coronavírus é transmissível pelo ar

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Centenas de cientistas disseram haver indícios de que partículas menores do novo coronavírus circulando no ar podem infectar as pessoas. (Foto: Divulgação)

Centenas de cientistas disseram haver indícios de que partículas menores do novo coronavírus circulando no ar podem infectar as pessoas e estão pedindo à OMS (Organização Mundial da Saúde) que revise suas recomendações, noticiou o jornal The New York Times no sábado (4).

A OMS disse que a doença é transmitida principalmente de pessoa a pessoa através de gotículas pequenas do nariz e da boca que são expelidas quando uma pessoa com Covid-19 tosse, espirra ou fala.

Em uma carta aberta à agência, que os pesquisadores planejam publicar em um periódico científico na semana que vem, 239 cientistas de 32 países delinearam os indícios que indicam que partículas menores podem contaminar as pessoas, disse o New York Times.

“Estamos cientes do artigo e estamos analisando seus conteúdos com nossos especialistas técnicos”, disse o porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, em uma resposta por email a um pedido de comentário da Reuters.

Seja transmitido por gotículas grandes que percorrem o ar após um espirro ou por gotículas muito menores que, expelidas, podem atravessar a extensão de um cômodo, o coronavírus é transmissível pelo ar e pode infectar as pessoas quando inalado, disseram os cientistas, de acordo com o NYT.

Mas a agência de saúde disse que os indícios não são convincentes, sempre segundo o jornal. “Especialmente nos últimos dois meses, dissemos várias vezes que consideramos a transmissão pelo ar possível, mas certamente não comprovada por indícios firmes ou sequer claros”, disse a doutora Benedetta Allegranzi, principal autoridade técnica de prevenção e controle de infecções da OMS, segundo uma citação do NYT.

Até que ponto o coronavírus pode ser transmitido pela chamada via aérea ou aerossol —em oposição às gotículas maiores de tosses e espirros— permanece sendo uma questão controversa.

Qualquer alteração na avaliação de risco de transmissão pela OMS pode afetar seus conselhos atuais sobre manter o distanciamento físico de 1 metro.

Governos, que também contam com a agência para definir suas políticas de orientação, também podem precisar ajustar as medidas de saúde pública destinadas a conter a propagação do vírus.

A orientação da OMS para os profissionais de saúde, datada de 29 de junho, diz que o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, é transmitido principalmente entre pessoas através de gotículas respiratórias e nas superfícies.

Mas a transmissão aérea através de partículas menores é possível em algumas circunstâncias, como ao executar procedimentos de intubação que geram aerossol, diz o documento. As informações são da agência de notícias Reuters.

