Pesquisa também revela importante marca genética associada a desfechos graves da COVID-19. Na foto, Gustavo Medina Tavares, um dos autores do estudo

Um estudo conduzido por pesquisadores da UFRGS, também vinculados ao AncesGen (Instituto Nacional de Ancestralidade Genômica Brasileira), com participação de cientistas do projeto DNA do Brasil e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, demonstrou que a ancestralidade genética deve ser considerada em abordagens de saúde, especialmente em um país miscigenado como o Brasil.

Publicado em julho de 2025 na prestigiada revista Scientific Reports, do grupo Springer Nature, o estudo revelou importante marca genética associada a desfechos graves da COVID-19.

De acordo com a pesquisa, um genoma mitocondrial (mtDNA) específico, chamado de A2, característico de povos indígenas e seus descendentes, representaria um fator adicional de risco para mortalidade pela doença. A equipe analisou o mtDNA de 467 pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, todos oriundos do Rio Grande do Sul.

Utilizando ferramentas inovadoras de bioinformática e aprendizado de máquina, os pesquisadores demonstraram, pela primeira vez, que o mtDNA A2 foi o único que, mesmo após o controle de fatores como idade, sexo e comorbidades, permaneceu estatisticamente associado a um maior risco de morte.

“A presença de determinadas variantes mitocondriais pode intensificar a resposta inflamatória e agravar a COVID-19, ainda que não sejam, isoladamente, a causa da morte”, explica Gustavo Medina Tavares um dos autores do estudo, do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular (PPGBM/UFRGS).

Embora fatores como idade avançada, sexo masculino, obesidade, hipertensão e diabetes continuem sendo os principais preditores de gravidade da COVID-19, o estudo demonstrou que a ancestralidade genética, e suas particularidades locais, também precisa ser levada em conta, sobretudo em um país com trajetórias complexas de miscigenação, como o Brasil.

O achado é ainda mais relevante considerando que a maior parte das pesquisas genéticas sobre COVID-19 até hoje se concentrou em populações europeias, deixando lacunas importantes sobre como o SARS-CoV-2 interage com diferentes populações humanas com seus diversos e heterogêneos perfis genéticos. “Esse tipo de dado é fundamental para construir estratégias de saúde pública mais personalizadas, inclusivas e justas”, avalia Tavares.

Estratégias de monitoramento e prevenção

Segundo Maria Cátira Bortolini, professora titular do Departamento de Genética da UFRGS, vice-coordenadora do INCT AncesGen, líder do estudo, os resultados reforçam a urgência de incluir populações indígenas e miscigenadas em pesquisas genômicas e em estratégias de monitoramento e prevenção. “A pesquisa levanta discussões sobre equidade no acesso à saúde, reconhecimento da diversidade genética brasileira e preparação diante de possíveis pandemias futuras”, afirma.

A mutação do gene estudado, provoca uma alteração na proteína que pode prejudicar a função da mitocôndria, incluindo a etapa final da respiração celular responsável pela produção de energia nas células e tecidos. Ainda de acordo com a pesquisadora, “essas características pode ter oferecido proteção contra doenças infecciosas no passado evolutivo das populações, mas hoje podem representar um fator de risco diante de patógenos desconhecidos e emergentes,” finaliza.

