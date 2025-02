Saúde O cigarro está ligado a derrames inexplicáveis em adultos jovens, mostra estudo

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

Chamado de derrame criptogênico, os sintomas incluem: fraqueza, dificuldade para falar e problemas de visão. (Foto: Freepik)

Um estudo feito pela Universidade Keele, no Reino Unido, e publicado na Neurology Open Access mostra que o consumo de cigarro em adultos jovens pode aumentar o risco de se ter acidentes vasculares cerebrais inexplicáveis — principalmente em indivíduos do sexo masculino e em pessoas de 45 a 49 anos.

Esse tipo de derrame é chamado de derrame criptogênico, causado por um bloqueio do fluxo sanguíneo, mas que não está claro o que causou esse tipo de interferência. Os sintomas incluem fraqueza, dificuldade para falar e problemas de visão, podendo ser fatais.

“Embora o tabagismo esteja há muito tempo associado ao acidente vascular cerebral isquêmico, pouco se sabe sobre como o tabagismo afeta pessoas com menos de 50 anos, especialmente aquelas com acidente vascular cerebral inexplicável”, explicou Phillip Ferdinand, da Universidade Keele, no Reino Unido, e membro da Academia Americana de Neurologia.

Para o estudo, os pesquisadores observaram 546 pessoas de 18 a 49 anos que tiveram um derrame inexplicável. Elas foram pareadas por idade e sexo com 546 pessoas que não tiveram um derrame.

Os participantes responderam a perguntas sobre seus hábitos de fumar, uso de álcool, nível de educação, inatividade física e outras condições de saúde. Os pesquisadores descobriram que, dos participantes que tiveram um derrame inexplicável, 33% fumavam, em comparação com 15% daqueles que não tiveram um derrame.

Quantidade

Os pesquisadores também analisaram a intensidade do tabagismo, quantos cigarros uma pessoa fumava por dia. Pessoas que fumavam o equivalente a mais de 20 maços por ano tinham mais de quatro vezes o risco de derrame inexplicável em comparação com aquelas que não fumavam.

Esse risco foi especialmente alto em participantes do sexo masculino, com risco quase sete vezes maior, e em pessoas de 45 a 49 anos, que apresentaram risco quase cinco vezes maior.

“Nossas descobertas sugerem que esforços contínuos de saúde pública para prevenir o tabagismo, especialmente o tabagismo pesado, podem ser uma maneira importante de ajudar a reduzir o número de derrames que acontecem em jovens”, disse Ferdinand.

Entretanto, o estudo tem suas limitações. Ele analisou, por exemplo, pessoas de origem europeia branca, então os resultados podem não ser os mesmos para outras populações.

Expectativa de vida

Uma pesquisa realizada pela University College London (UCL) aponta a redução de 20 minutos de vida a cada único cigarro fumado. Por outro lado, cada semana longe da compulsão é proporcional a pelo menos um dia de vida a mais — até o fim do ano, a quantidade de “dias a mais” sobe para 50.

“É essencial que as pessoas entendam o quão prejudicial é fumar e o quanto parar de fumar pode melhorar sua saúde e expectativa de vida”, explicou a representante do Grupo de Pesquisa sobre Álcool e Tabaco da UCL, Sarah Jackson, no comunicado do governo. “As evidências sugerem que as pessoas perdem, em média, cerca de 20 minutos de vida para cada cigarro que fumam. Quanto mais cedo uma pessoa para de fumar, mais ela vive. Parar de fumar em qualquer idade melhora substancialmente a saúde e os benefícios começam quase imediatamente”.

Fumar é uma das principais causas preveníveis de doenças e mortes no mundo, matando até dois terços dos usuários de longo prazo. A Organização Mundial da Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes resultam do uso direto desse produto, enquanto cerca de 1,2 milhão são não-fumantes expostos à fumaça.

