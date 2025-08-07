Inter Cinco anos, poucos títulos e muitas eliminações: a crônica recente do Inter

Por pedro gigante | 7 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Sob a gestão de Alessandro Barcellos, o Inter chegou apenas uma vez a uma semifinal de torneio nacional ou internacional. Foto: Divulgação/Internacional Sob a gestão de Alessandro Barcellos, o Inter chegou apenas uma vez a uma semifinal de torneio nacional ou internacional. (Foto: Divulgação/Internacional) Foto: Divulgação/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A eliminação precoce para o Fluminense na Copa do Brasil marcou mais uma noite frustrante na trajetória recente do Inter. Após perder por 2 a 1 no Beira-Rio, jogando mal e sem oferecer perigo ao adversário, o Colorado não criou grandes expectativas para o jogo de volta. Como resultado de uma falha defensiva, o Fluminense marcou o gol que selou a classificação. O revés, no entanto, não foi uma exceção. Desde que Alessandro Barcellos assumiu a presidência do clube, no início de 2021, esse tipo de decepção tem se tornado recorrente.

Desconsiderando o Campeonato Gaúcho, o Inter só chegou uma vez à semifinal de uma competição nacional ou internacional: em 2023, quando novamente foi eliminado pelo Fluminense no Beira-Rio, após sofrer uma virada. Fora isso, o clube sequer se aproximou de uma final.

No estadual, o desempenho também ficou aquém do esperado. Dos cinco campeonatos disputados sob a gestão de Barcellos, o Inter chegou à decisão apenas duas vezes: em 2021, quando perdeu para o Grêmio, e em 2025, quando venceu o rival e conquistou o título. Nas outras três edições, foi eliminado nas semifinais. Em 2022, caiu para o Grêmio com uma derrota por 3 a 0 em casa; em 2023, empatou os dois jogos contra o Caxias e foi eliminado nos pênaltis, também no Beira-Rio; e em 2024, o roteiro se repetiu contra o Juventude — dois empates e nova eliminação nos pênaltis, diante da torcida.

As campanhas em torneios nacionais e internacionais tampouco empolgaram. Em 2021, o Inter foi eliminado pelo Olímpia, nos pênaltis, novamente dentro de casa. Antes disso, caiu na terceira fase da Copa do Brasil para o Vitória, que viria a terminar o ano em 18º lugar na Série B. Apesar da vitória por 1 a 0 no Barradão, o Colorado perdeu por 3 a 1 no Beira-Rio e deu adeus à competição.

Em 2022, sem vaga na Libertadores, o Inter disputou a Copa Sul-Americana e foi eliminado nas quartas de final pelo Melgar, também nos pênaltis e, mais uma vez, no Beira-Rio. Na Copa do Brasil, a queda foi ainda mais precoce: eliminação logo na primeira fase, após derrota por 2 a 0 para o Globo-RN. Restou o Campeonato Brasileiro, no qual o clube fez boa campanha e terminou como vice-campeão.

A temporada de 2023 começou com a esperança renovada após o segundo lugar no Brasileirão. No entanto, o Inter foi eliminado da Copa do Brasil pelo América-MG, que acabaria rebaixado naquele ano. A queda aconteceu, novamente, nos pênaltis e no Beira-Rio. Na Libertadores, a equipe chegou à semifinal, mas foi eliminada após sofrer virada do Fluminense, mais uma vez em casa.

Em 2024, o torcedor já não nutria grandes expectativas — e o time correspondeu. Foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil pelo Juventude, após perder em casa e empatar em Caxias. Na Sul-Americana, não conseguiu liderar um grupo que tinha Real Tomayapo (BOL), Belgrano (ARG) e Delfín (ECU). Como mandante, empatou com os bolivianos, perdeu para os argentinos e venceu os equatorianos. Terminou em segundo lugar e foi aos playoffs, onde enfrentou o Rosário Central, terceiro colocado de seu grupo na Libertadores. Após mais um empate no Beira-Rio, acabou eliminado novamente.

Mesmo com diversas eliminações precoces, o Inter só conseguiu ficar no G4 do Campeonato Brasileiro uma vez — em 2022, quando foi vice. Nas outras edições, terminou em quinto (2024), nono (2023) e 12º (2021).

Agora, em 2025, o Inter segue vivo na Libertadores. Enfrenta o Flamengo nas oitavas de final e espera avançar para salvar uma temporada que começou bem, com a conquista do Campeonato Gaúcho diante do maior rival.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/cinco-anos-poucos-titulos-e-muitas-eliminacoes-a-cronica-recente-do-inter/

Cinco anos, poucos títulos e muitas eliminações: a crônica recente do Inter

2025-08-07