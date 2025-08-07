Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Política Petista aciona Conselho Tutelar por deputada levar bebê de 4 meses a protesto na Câmara

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Deputada afirmou que os que criticam a atitude dela “não estão preocupados com a integridade da criança” já que “nenhum abortista jamais esteve”.

Foto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram

O deputado federal Reimont (PT-RJ) afirmou que acionou o Conselho Tutelar contra a deputada federal Julia Zanatta (PL-SC), que levou sua filha de quatro meses à Câmara dos Deputados, onde aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) obstruíam os trabalhos. Em suas redes sociais, a deputada disse ter usado o bebê como “escudo” para não ser retirada do local.

No ofício encaminhado ao Conselho Tutelar, Reimont diz que a conduta da deputada “suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança, que foi exposta a um ambiente de instabilidade, risco físico e tensão institucional”.

O texto publicado pelo deputado no X (antigo Twitter) ainda destaca que Zanatta se manteve com a criança no colo, sentada nas cadeiras da Mesa Diretora da Câmara, mesmo com “alertas e possibilidade de intervenção da Polícia Legislativa”.

Julia Zanatta afirmou, também no X, que os que criticam a atitude dela “não estão preocupados com a integridade da criança” já que “nenhum abortista jamais esteve”. “Eles querem é INVIABILIZAR o exercício profissional de uma MULHER usando SIM uma criança como escudo.”

A deputada e os demais parlamentares da oposição tentaram paralisar os trabalhos na Câmara e no Senado Federal em meio à pressão pela aprovação do PL da Anistia e do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), conseguiu sentar em seu lugar na Mesa Diretora e abriu a sessão da Casa por volta das 22h25. A reunião foi encerrada após um breve discurso, no qual ele defendeu o diálogo.

No Senado, Magno Malta (PL-ES), Izalci Lucas (PL-DF) e Damares Alves (Republicanos-DF) se acorrentaram à Mesa utilizada para comandar as reuniões. Assim como os deputados, eles se revezaram durante a madrugada de quarta-feira para ocupar os plenários das duas Casas.

Ministro Alexandre de Moraes autoriza Jair Bolsonaro a receber visitas de governador Tarcísio de Freitas e outros políticos aliados
Cinco anos, poucos títulos e muitas eliminações: a crônica recente do Inter
