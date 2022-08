Tecnologia Cinco dicas para você começar hoje mesmo o seu podcast

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

É importante conhecer o passo a passo para entrar com tudo no mundo dos conteúdos em áudio. (Foto: Reprodução)

Um podcast pode ser um caminho poderoso de comunicação. Uma pesquisa realizada pelo IAB Brasil, associação que representa o mercado de publicidade digital no País, em parceria com a Offerwise, fornecedora global de consumer insights, mostrou que, em 2021, 76% dos entrevistados criaram hábitos para o consumo de conteúdos em áudio – sendo que em 2019, esse número era de 40%, segundo pesquisa do Ibope Inteligência de mesma metodologia.

No segundo ano de pandemia, Rodrigo Alencar, fundou o podcast CTO Talks com o objetivo de treinar e incentivar futuros CTOs (Chief Technology Officer) e líderes técnicos no Brasil.

“A ideia do canal surgiu por ser um meio simples e dinâmico de democratizar o conhecimento que eu estava tendo em conversas com os especialistas da área, o que, por sua vez, me ajudou a construir uma lista de seguidores que conheceram o podcast e gostaram e confiaram em mim. Hoje, eu consigo compartilhar minhas ideias, pensamentos e soluções em um formato facilmente consumível”, ressalta.

Pensando nas marcas e pessoas que querem aproveitar esse recurso e tem o desejo de se tornar um podcaster, Rodrigo listou cinco dicas para começar o seu próprio canal:

1. Escolha o seu nicho

Decidir por um tema específico dentro de um mercado com necessidades e hábitos específicos pode ser um diferencial. Para Rodrigo, a temática foi definida pela dificuldade que sentia ao buscar informações de como ele próprio poderia se tornar um CTO.

“Como estudante e profissional de tecnologia sempre tive o desejo de empreender. Pesquisando, vi que na maior parte das vezes os cofundadores técnicos de startups eram chamados de CTOs. Porém ao buscar mais sobre essa posição, como skills e experiências necessárias, não encontrei muitas informações que deixavam claro o caminho que eu deveria percorrer”, explica.

2. Crie uma lista de convidados potenciais

A escolha dos convidados para o seu novo canal vai depender do conteúdo proposto, do público e do objetivo com a entrevista. Os primeiros convites podem não ser fáceis, mas Rodrigo dá a dica.

“Antes da primeira abordagem, estude o perfil do expert e entenda como essa troca poderá agregar para ambos. A melhor maneira é preparar uma boa argumentação e mostrar o propósito do podcast. Além do e-mail, o Linkedin pode ser um ótimo ponto de contato por se tratar de uma rede social voltada para network e atividades profissionais. Mas lembre-se: a melhor estratégia é seguir seus potenciais convidados por um tempo e entender um pouco mais sobre eles por meio de suas postagens.”

3. Atente à criação de conteúdo

O próximo passo é elaborar um planejamento sobre o conteúdo e definir os temas, sugestões de convidados e frequência de lançamento de novos episódios. Além disso, a cada entrevista, criar um roteiro pode ajudar no desenrolar da conversa e também na hora da edição.

“No modelo de ‘talk show’, você pega “emprestado” a experiência que outras pessoas têm para oferecer. Por isso, criar um briefing com informações básicas sobre a entrevista, como por exemplo, dia e horário, além das perguntas que podem nortear a conversa é uma ótima saída. Com esses dados em mãos, o participante – que pode não ter muita experiência com entrevistas – se sentirá ainda mais seguro e à vontade para o bate-papo”, afirma Rodrigo.

4. Tenha um bom equipamento de gravação

O podcast é uma das maneiras mais econômicas de levar informação a um público. Com investimento de tempo e pouco dinheiro, Alencar afirma que para começar o seu próprio canal é preciso de um computador, um bom microfone e uma conta em um site de hospedagem de podcast online.

“Mais tarde, se achar necessário, poderá investir e desenvolver materiais cada vez mais relevantes e de qualidade para a sua audiência”, ressalta.

5. Use ferramentas de criação e edição

Hoje em dia existem diversas plataformas que hospedam podcasts. Rodrigo indica a plataforma de edição e distribuição do Spotify, Anchor. Além de gratuita, a ferramenta facilita a criação e publicação de episódios.

“Para gravar, recomendo a RiverSide.fm, que permite fazer gravações de alta qualidade com diversas funções”, destaca o especialista.

