Política Cinco integrantes da CPMI dos Atos Extremistas pedem a convocação de militares do Exército

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Ex-ajudante de ordens foi chamado a falar como testemunha.(Foto: Reprodução)

Depois de a revista Veja revelar, em sua última edição, o roteiro de um golpe de Estado no celular de Mauro Cid e suas conversas com militares do Exército sobre o tema, cinco integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Extremistas apresentaram requerimentos para convocar os envolvidos na trama.

Atual supervisor do Programa Estratégico Astros do Escritório de Projetos do Exército, do Estado-Maior da Força, o coronel Jean Lawand Junior, que clamou a Cid para que Jair Bolsonaro “desse a ordem”, é alvo de cinco requerimentos de convocação formulados pelos deputados Rogério Correia, Jandira Feghali, Duarte e Rafael Brito. A relatora da CPMI, Eliziane Gama também formulou pedido de convocação de Lawand.

“Na data de 16 de junho de 2023, a Veja publicou matéria com arquivos contidos no relatório da Polícia Federal sobre informações obtidas a partir do aparelho celular do ex-ajudante de ordens do ex-presidente. No conteúdo revelado, constam as mensagens de cunho golpista encaminhadas pelo coronel ao Mauro Cid. Jean Lawand Jr. encaminhava mensagens com a pretensão de fazer com que o ex-ajudante de ordens convencesse o então presidente a dar um golpe de Estado”, registra o deputado Brito no pedido.

Os parlamentares também pediram a convocação de Gabriela, mulher de Mauro Cid, que trocou mensagens golpistas com amigas no celular, articulando protestos em Brasília e em quartéis do Exército espalhados pelo país.

Citado nas conversas golpistas de Cid e Lawand, o general Edson Rosty ex-subcomandante de Operações Terrestres do Exército é outro alvo de pedido de convocação.

Convocações

Na sessão da última terça (13) da CPMI foram acatadas 36 solicitações de depoimentos. No meio dos 283 pedidos de oitivas analisados, estão, entre outros, os aprovados do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, além dos militares e ex-ministros Walter Braga Netto e Augusto Heleno.

Veja alguns dos convocados até o momento:

Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro)

Anderson Torres (ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro)

Ailton Barros (advogado e militar expulso do Exército em 2006 por abuso e desacato, preso na Operação Venire da Polícia Federal)

Augusto Heleno (ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional durante a gestão de Bolsonaro)

Braga Netto (ex-ministro da Defesa de Bolsonaro)

Fábio Augusto Vieira (ex-comandante da PM do Distrito Federal)

Coronel Elcio Franco Filho (ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde)

Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal)

