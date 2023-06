Política Corregedor de Justiça desembarca em Curitiba para apurar irregularidades na vara da Operação Lava-Jato

19 de junho de 2023

A viagem faz parte da "correição extraordinária" instaurada em 30 de maio. (Foto: EBC)

O ministro Luis Felipe Salomão, do STJ, que comanda a Corregedoria Nacional de Justiça, desembarcou em Curitiba para apurar, pessoalmente, se existem irregularidades na 13ª Vara Federal – a responsável pela Operação Lava-Jato. A viagem faz parte da “correição extraordinária” instaurada em 30 de maio.

Interlocutores afirmaram à coluna que Salomão decidiu ir até o Paraná para ouvir servidores da vara e deve retornar amanhã para Brasília.

Uma das pessoas que deve prestar depoimento ao ministro é a juíza Gabriela Hardt, que substitui o titular da vara, Eduardo Appio. Ele foi afastado do cargo em maio pelo Conselho do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região.

Gabriela Hardt também atuava como substituta na época em que o senador Sergio Moro (União Brasil) era o juiz responsável pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Ela também esteve no comando depois de Moro desistir da magistratura.

Não é comum o próprio corregedor participar das oitivas. Essa função costuma ser desempenhada por juízes auxiliares. E, nesse caso, existem pelo menos três.

A presença de Salomão, segundo interlocutores, deve-se à gravidade das denúncias que chegaram ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Uma das mais preocupantes envolve a destinação dos valores que foram arrecadados nos acordos de colaboração da Lava-Jato.

O jornal Folha S. Paulo revelou que o juiz Eduardo Appio afirmou em depoimento sigiloso ao CNJ que estava investigando o destino de R$ 3,1 bilhões quando foi retirado do cargo.

Esses recursos foram depositados por empresas e delatores em nome da 13ª Vara Federal de Curitiba. O juiz desconfiava que a maior parte tinha sido distribuída sem critérios e sem obedecer às regras do CNJ. Ele teria descoberto, ainda segundo a publicação, que no mês de fevereiro havia cerca de R$ 200 milhões de saldo somente.

Appio foi afastado do cargo por suspeita de ter telefonado e feito ameaças ao advogado João Eduardo Malucelli, filho do desembargador Marcelo Malucelli. João Eduardo é namorado da filha mais velha de Moro e seria também sócio no escritório do senador.

A “correição extraordinária” instaurada pelo ministro Salomão também atinge a 8ª Turma do TRF-4, da qual o desembargador Marcelo Malucelli faz parte. A coluna apurou, no entanto, que Salomão não irá acompanhar a apuração em Porto Alegre, onde fica a sede do tribunal.

