Economia Cinco investimentos para aplicar seu FGTS com a alta da taxa Selic

Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O governo federal vai autorizar um novo saque do FGTS a partir de 20 de abril. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal vai autorizar um novo saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a partir de 20 de abril. A iniciativa, instituída via uma medida provisória (MP) assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ocorre pelo atual momento econômico e prevê R$ 1 mil por pessoa.

Mais de 40 milhões de cidadãos vinculados ao programa serão contemplados e poderão solicitar seu benefício pelo aplicativo do FGTS. O dinheiro será disponibilizado na conta Caixa Tem e também poderá ser sacado em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal ou lotéricas.

Além disso, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central do Brasil anunciou um aumento da taxa Selic (a taxa básica de juros), passando dos atuais 10,75% para 11,75% ao ano. É a nona vez consecutiva que a taxa é ampliada, sendo considerada a maior desde abril de 2017. A medida é uma saída para conter a inflação.

Esse cenário pode ser uma boa oportunidade para investir. Qualquer investimento tende a render mais do que o dinheiro parado no FGTS, de acordo com o economista Eduardo Edart.

Isso porque, no Fundo, o benefício rende 3% ao ano, somado à Taxa Referencial (TR), que está zerada desde 2017. Mas quais são as melhores formas de aplicar esse valor? Confira as dicas do especialista a seguir.

Investimento em renda fixa

A quem é mais conservador, Edart indica investimentos prefixados, que podem ser feitos na grande maioria dos bancos, tradicionais ou digitais. Basicamente, o investidor empresta dinheiro à instituição financeira que, em contrapartida, devolve-o com um acréscimo.

Apesar da existência de datas para resgate, em parte dos casos é possível pegar o dinheiro de volta a qualquer momento, mas, nesse caso, a rentabilidade é menor. Desse modo, o economista recomenda que o resgate não seja feito antes de 30 dias por causa do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Então, caso o dinheiro seja retirado da aplicação antes desse período, o IOF será maior e prejudicará o rendimento.

A cobrança do Imposto de Renda (IR) é restrita à alíquota mínima do tributo (15%) nos casos de investimentos com prazo de resgate superior a 720 dias. Caso o valor seja resgatado antes, as alíquotas sobre a rentabilidade são de 22,5% (nos casos de resgate em 180 dias), 20% (com resgate entre 181 a 360 dias) e 17,5% (de um a dois anos). Confira os três investimentos prefixados mais recomendados pelo especialista.

– 1. Tesouro Direto: Edart avalia que o Tesouro Direto Prefixado é uma das opções mais seguras, uma vez que é emitido pelo governo federal. São títulos públicos federais vendidos a um preço predeterminado.

Passado algum tempo, o investidor terá acesso ao valor usado, acrescido de juros. Quanto maior for o tempo investido, menor será a incidência do Imposto de Renda (IR) e maior será a rentabilidade. O economista explica que há diferentes prazos para os papéis do tesouro direto e a melhor aplicação varia de acordo com os objetivos.

– 2. Certificado de Depósito Bancário (CDB): Mais conhecido pela sigla CDB, neste tipo de operação o investidor está emprestando dinheiro para a instituição financeira que vai pagar juros sobre esse dinheiro.

O economista estima que, em média, o investidor encontra aplicações de CDB nas instituições financeiras com rendimentos de 125% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Seguindo essa taxa média, se o investidor aplicar R$ 1 mil nessas condições, no prazo de 12 meses, o resultado obtido será de R$ 1.116,48. Quanto maior o tempo investido, maior o rendimento sobre o valor, considerando a cobrança de IR.

– 3. Letras Financeiras: As instituições também disponibilizam aos seus clientes as Letras Financeiras (LFs). Em alguns casos, o resgate antecipado não é permitido, porém os rendimentos costumam ser mais atrativos em comparação com as opções anteriores.

O grande diferencial dessa modalidade está na isenção da cobrança do IR, tanto para Letra de Crédito Imobiliário (LCI) quanto para Letra de Crédito do Agronegócio (LCA).

E quanto pode render caso se invista os R$ 1 mil em uma Letra Financeira? Edart explica que, nesse caso, o investidor precisa procurar a sua instituição de confiança e fazer uma cotação de acordo com seus objetivos.

Isso porque a rentabilidade das Letras está atrelada a variáveis como tempo de investimento e o tipo de remuneração – que pode ser ligada a índices como Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e do CDI.

Investimento em renda variável

Existem várias opções registradas junto à bolsa de valores. Vale identificar as mais vantajosas conforme o perfil e interesses do investidor.

A grande diferença entre a renda variável e a fixa é que no caso da primeira os ganhos são mais difíceis de prever. De acordo com o economista, alguns dos investimentos de renda variável que podem ser vantajosos para aplicar o dinheiro do FGTS são os descritos a seguir.

– 4. Fundos atrelados à inflação: Com a perda do poder de compra, investir em um fundo atrelado ao IPCA é tentar proteger o dinheiro do aumento da inflação, influenciado por eventos como a guerra na Ucrânia e as eleições.

Porém, o economista mantém um olhar positivo para 2023, quando a inflação poderá ser menor de acordo com previsões atuais. Nesse sentido, ele alerta que, ao investir em um fundo atrelado ao IPCA, é indicado que a aplicação seja de curto prazo, no máximo 3 anos.

Isso porque, em um tempo maior, o cenário político e econômico pode ser outro, influenciando diretamente a inflação e as taxas de juros.

– 5. Fundos de investimentos atrelados ao CDI: O CDI é ligado diretamente à Selic, ou seja, quando essa taxa sobe, os rendimentos dos fundos atrelados ao índice tendem a acompanhar o movimento. Tendo em vista que a previsão do Banco Central do Brasil é que a Selic continue crescendo, o economista indica esse tipo de investimento para aplicar o FGTS enquanto essa tendência perdurar. As informações são da Caixa Econômica Federal, da Agência Brasil e do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia