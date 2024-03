Porto Alegre Cinco lojas de conveniência são autuadas por vender produtos fora da validade em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Estabelecimentos localizam-se em postos de combustíveis Foto: Divulgação Estabelecimentos localizam-se em postos de combustíveis. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Procon Porto Alegre, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) realizaram uma operação conjunta em 20 postos de combustíveis em diversos bairros de Porto Alegre. Cinco lojas de conveniência localizadas nesses estabelecimentos foram autuadas por vender produtos fora da validade.

“Não tivemos intercorrências com a gasolina, somente com lojas de conveniência. O Procon Porto Alegre fiscaliza de perto, e o mercado está atento a essa realidade. Todos os postos recebem a visita do Procon”, disse o diretor do órgão, Wambert Di Lorenzo.

A ação foi realizada na sexta-feira (8) e no sábado (9). Os fiscais verificaram a qualidade dos combustíveis, a quantidade fornecida aos consumidores, placas de preços, adesivos e quadros de aviso, além da validade e precificação de produtos comercializados nos postos e nas lojas de conveniência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/cinco-lojas-de-conveniencia-sao-autuadas-por-vender-produtos-fora-da-validade-em-porto-alegre/

Cinco lojas de conveniência são autuadas por vender produtos fora da validade em Porto Alegre

2024-03-11