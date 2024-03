Brasil Polícia Federal divulga possíveis aparências e disfarces dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró

11 de março de 2024

As projeções de crescimento de cabelo, barba e uso de disfarces foram elaboradas por papiloscopistas. Foto: Divulgação As projeções de crescimento de cabelo, barba e uso de disfarces foram elaboradas por papiloscopistas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Simulações divulgadas pela PF (Polícia Federal) mostram possíveis aparências e disfarces dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Deibson Nascimento e Rogério Mendonça escaparam da cadeia no dia 14 de fevereiro, na primeira fuga da história do sistema prisional federal brasileiro, criado em 2006.

Eles são do Acre e têm ligação com o Comando Vermelho. Segundo a PF, a força-tarefa que procura os criminosos trabalha com as novas possibilidades visuais. De acordo com a corporação, as projeções de crescimento de cabelo, barba e uso de disfarces foram elaboradas por papiloscopistas do setor de Representação Facial Humana do Instituto Nacional de Criminalística da PF, em Brasília.

A divulgação das imagens visa facilitar o trabalho de buscas e o apoio da população com informações sobre os fugitivos. A corporação já anunciou recompensa de até R$ 30 mil para quem repassar informações que levem à recaptura dos foragidos.

A operação para recaptura envolve mais de 600 agentes de segurança, que atuam de forma integrada. São policiais federais, rodoviários federais, militares e civis, além da Força Nacional.

Na última sexta-feira (8), foi presa em Fortaleza, no Ceará, mais uma pessoa suspeita de integrar uma rede de apoio aos fugitivos montada pelo Comando Vermelho. Desde o início das investigações, já foram realizadas seis prisões – cinco em cumprimento a mandados e uma em flagrante.

