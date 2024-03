Mundo Incidente em voo da Latam deixa feridos na Nova Zelândia

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

Entre os feridos, estão passageiros e tripulantes da aeronave Foto: Reprodução de vídeo Entre os feridos, estão passageiros e tripulantes da aeronave. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Passageiros e tripulantes ficaram feridos nesta segunda-feira (11), na Nova Zelândia, após um incidente envolvendo um voo da Latam. O avião, que partiu de Sydney, na Austrália, rumo a Santiago, no Chile, com uma escala em Auckland, na Nova Zelândia, perdeu altitude subitamente, fazendo alguns tripulantes e passageiros baterem a cabeça no teto.

A companhia aérea informou que um “problema técnico” causou um “forte movimento” durante um voo. Depois do incidente,o Boeing 787-9 pousou no aeroporto de Auckland na tarde desta segunda-feira (no horário local). Por causa do ocorrido, o voo até Santiago acabou sendo cancelado. Uma nova viagem foi marcada para esta terça-feira (12). A empresa informou que forneceu alimentação, hospedagem e transporte aos passageiros afetados pela suspensão do voo.

“O Latam Airlines Group informa que a aeronave do voo LA800 (Sydney-Auckland-Santiago), que transportava 263 passageiros e 9 tripulantes técnicos e de cabine, apresentou uma forte movimentação cujas causas estão sendo investigadas. O B787 de matrícula CC-BGG pousou às 16h26 (horário local) no aeroporto de Auckland, conforme programado. Como resultado do incidente, 10 passageiros (2 com nacionalidade do Brasil, 1 da França, 4 da Austrália, 1 do Chile e 2 da Nova Zelândia) e 3 tripulantes de cabine foram levados a um centro médico para verificar o seu estado de saúde, e a maioria já recebeu alta. Somente 1 passageiro e 1 tripulante apresentam lesões que exigem mais atenção, mas sem risco. Em paralelo, o Latam Airlines Group está trabalhando de forma coordenada com as autoridades competentes para auxiliar nas investigações sobre o caso”, informou a Latam em nota.

Segundo especialistas, um avião pode mudar de altitude subitamente em razão, por exemplo, de uma turbulência ou da necessidade de descida rápida por uma descompressão.

