Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Alvorada, Gravataí e Viamão. Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta segunda-feira (11), a Operação Efêmero para desarticular uma organização criminosa que praticava estelionatos mediante o uso de documentos e boletos bancários falsificados. O grupo utilizava dados de pensionistas do IPE Prev (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul) para aplicar os golpes.

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Alvorada, Gravataí e Viamão. A sede do IPE Prev foi um dos alvos da ação.

Uma pessoa foi presa em flagrante por falsificação de documento público, tentativa de uso de documento público e falsa identidade.

“Além dos crimes de estelionato e contra a fé pública, também há indícios de que haja violação de sigilo funcional, uma vez que existe a possibilidade de um servidor público estadual vinculado ao IPE Prev estar envolvido na prática de tais delitos”, informou a Polícia Civil.

Segundo a corporação, a quadrilha fazia compras e contratava empréstimos em nomes das vítimas.

