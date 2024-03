Esporte Copa Ouro: Seleção Brasileira Feminina perde para os Estados Unidos por 1 a 0 e fica com o vice-campeonato

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Até então, a Seleção Brasileira estava invicta na competição Foto: Leandro Lopes/CBF Até então, a Seleção Brasileira estava invicta na competição. (Foto: Leandro Lopes/CBF) Foto: Leandro Lopes/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira feminina de futebol perdeu por 1 a 0 para os Estados Unidos na final da Copa Ouro Feminina, disputada no Snapdragon Stadium, em San Diego, na Califórnia, na noite de domingo (10).

O gol do título das norte-americanas foi marcado no fim do primeiro tempo, aos 45 minutos, em uma cabeçada de Lindsey Horan. Comandadas pelo técnico Arthur Elias, as brasileiras até tentaram, mas não conseguiram estufar as redes.

O jogo

A primeira grande chance da partida foi da Seleção Brasileira, com Duda Sampaio cobrando falta da entrada da área, rente à trave. Pouco depois, Gabi Portilho chutou de primeira e quase marcou.

Já na parte final da primeira etapa, os Estados Unidos levaram perigo e equilibraram o jogo. Aos 45 minutos, Lindsey Horan subiu entre Antônia e Portilho para abrir o marcador.

A segunda etapa começou com o Brasil buscando o empate, mas sem levar perigo para a meta das norte-americanas. Tentando explorar o contra-ataque, as donas da casa tiveram um gol de Lynn Williams anulado por impedimento.

Nos minutos finais, os Estados Unidos contiveram o ímpeto ofensivo da Seleção Brasileira e conquistaram o título diante da sua torcida.

Essa foi a primeira e única partida do torneio em que as brasileiras não balançaram as redes. Até então, haviam sido cinco vitórias do Brasil.

A edição inaugural da Copa Ouro feminina, organizada pela Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe), contou com a participação de quatro equipes convidadas da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol): Brasil, Colômbia, Argentina e Paraguai.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/copa-ouro-selecao-brasileira-feminina-perde-para-os-estados-unidos-por-1-a-0-e-fica-com-o-vice-campeonato/

Copa Ouro: Seleção Brasileira Feminina perde para os Estados Unidos por 1 a 0 e fica com o vice-campeonato

2024-03-11