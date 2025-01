Saúde Cinco maneiras de manter sua mente saudável em 2025

4 de janeiro de 2025

Adotar até mesmo apenas uma dessas estratégias simples pode fazer uma diferença significativa em como você se sente e funciona.

Você se sente mentalmente preparado para 2025?

Qualquer que seja sua resposta, existem hábitos comprovados que podem ajudá-lo a se sentir afiado, vivo e bem no próximo ano — e são fáceis de praticar.

Como jornalistas que cobrem a mente e o cérebro, estamos sempre perguntando a especialistas sobre comportamentos, condições e perspectivas que influenciam a saúde mental e cognitiva. As dicas listadas aqui — algumas das nossas favoritas do ano passado — não têm a intenção de garantir que você estará sempre otimista e desempenhando seu melhor 24/7 (francamente, isso simplesmente não é realista), mas podem ajudá-lo a construir resiliência, encontrar equilíbrio e priorizar as coisas que você valoriza mais.

Movimente seu corpo

Se você já ouviu isso uma vez, ouviu mil vezes: a atividade física é uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu cérebro.

Imediatamente após um treino, as pessoas tendem a relatar que se sentem melhor emocionalmente, e seu desempenho em testes de memória de trabalho e outras funções cognitivas melhora. Mas os verdadeiros benefícios vêm do exercício consistente ao longo do tempo: pessoas que se exercitam têm um risco menor de desenvolver depressão e demência.

Como o exercício pode fazer tudo isso? Cientistas acreditam que mover o corpo leva a um aumento do fluxo sanguíneo e a liberação de substâncias químicas no cérebro, o que pode ajudar a construir novas conexões entre neurônios. Tanto na depressão quanto na demência, muitas dessas conexões são perdidas, então um cérebro fortalecido pode servir como um amortecedor contra a deterioração.

Aborde sua ansiedade

Pesquisa após pesquisa mostra que muitos americanos estão ansiosos. Se você se identifica, existem maneiras de gerenciar sua tendência a se preocupar:

Enfrente seus medos. Pesquisas sugerem que enfrentar diretamente as coisas que nos deixam ansiosos pode ajudar a quebrar um padrão de medo e evitação. Você pode fazer isso com um terapeuta — um processo que os clínicos chamam de terapia de exposição — ou pode fazê-lo por conta própria.

Concentre-se em seus valores (em vez de sua ansiedade). Pense nas características pessoais que você admira e faça algo significativo para incorporá-las. Por exemplo, se ser generoso é importante para você, considere fazer trabalho voluntário em sua comunidade.

Tente não catastróficas. Pergunte a si mesmo: A quantidade de preocupação que dediquei a um problema específico valeu a pena? Como naveguei minhas preocupações e qual foi a coisa mais importante que aprendi? Anote suas observações para que você possa consultá-las se a preocupação ou o medo excessivo ressurgirem.

Desafie seu cérebro

Ainda está em debate se palavras cruzadas e jogos de treinamento cerebral podem realmente torná-lo mais inteligente ou diminuir significativamente seu risco de demência. Mas os especialistas dizem que isso não pode fazer mal. O mesmo se aplica a outras atividades cognitivamente estimulantes, como jogar jogos de tabuleiro, ler livros ou jornais, ou aprender uma nova língua.

Se algo é mentalmente desafiador, “as chances são de que isso seja bom para o seu cérebro”, disse Lesley Ross, professora de psicologia da Clemson University.

Tenha uma boa noite de sono

Os americanos estão cronicamente privados de sono: um terço dos adultos afirma que dorme menos de sete horas por noite. E quando as pessoas têm problemas para dormir, isso pode afetar como elas experienciam o estresse e emoções negativas. Elas também podem ser mais propensas a ruminar, ficar irritadas mais rapidamente, ter mais pensamentos negativos ou achar mais difícil lidar com o estresse.

A terapia cognitivo-comportamental para insônia, ou CBT-I, é mais eficaz do que medicamentos para dormir a longo prazo: até 80% das pessoas que a praticam veem melhorias em seu sono. Se você gostaria de experimentar, confira o livro “Quiet Your Mind and Get to Sleep” de Colleen E. Carney e Rachel Manber. Ou baixe o aplicativo Insomnia Coach, que foi criado pelo Departamento de Assuntos de Veteranos dos EUA.

Saia da estagnação

Todos nós ocasionalmente nos sentimos estagnados no trabalho ou em nossos relacionamentos, mas existem pequenas coisas que você pode fazer para reenergizar sua vida:

Experimente uma ‘auditoria de atrito’. Identifique as coisas que criam obstáculos e adicionam complicações ou estresse ao seu dia a dia e tente eliminá-las. Para começar, pergunte-se: Estou repetindo certos padrões que não ajudam? Existem coisas que faço regularmente que não gosto?

Experimente ‘futurismo’. Pense em como seria estar “desatualizado”. Em seguida, pense nos passos específicos que o ajudariam a trabalhar em direção a essa visão. Anote esses passos — idealmente à mão — e tente fazer pelo menos um passo a cada dia.

