Saúde Um único cigarro pode reduzir a expectativa de vida em 20 minutos

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2025

Um maço de 2 cigarros pode custar sete horas, em média, da vida de uma pessoa. (Foto: Freepik)

Um estudo publicado pelo governo britânico pode servir de incentivo a quem pensa em abandonar o tabagismo em 2025. A pesquisa, realizada pela University College London (UCL), aponta a redução de 20 minutos de vida a cada único cigarro fumado. Por outro lado, cada semana longe da compulsão é proporcional a pelo menos um dia de vida a mais.

Segundo o estudo, se uma pessoa que fuma em média dez cigarros por dia resolve parar no Ano Novo, até o dia 20 de fevereiro poderá recuperar uma semana de vida. Até o fim do ano, a quantidade de “dias a mais” sobe para 50.

“É essencial que as pessoas entendam o quão prejudicial é fumar e o quanto parar de fumar pode melhorar sua saúde e expectativa de vida”, explicou a representante do Grupo de Pesquisa sobre Álcool e Tabaco da UCL, Sarah Jackson, no comunicado do governo. “As evidências sugerem que as pessoas perdem, em média, cerca de 20 minutos de vida para cada cigarro que fumam. Quanto mais cedo uma pessoa para de fumar, mais ela vive. Parar de fumar em qualquer idade melhora substancialmente a saúde e os benefícios começam quase imediatamente”.

Fumar é uma das principais causas preveníveis de doenças e mortes no mundo, matando até dois terços dos usuários de longo prazo. A Organização Mundial da Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes resultam do uso direto desse produto, enquanto cerca de 1,2 milhão são não-fumantes expostos à fumaça.

No Reino Unido, onde a pesquisa foi realizada, o tabagismo causa cerca de 80 mil mortes por ano. No Brasil, o número chega a 145 mil, de acordo com o Ministério da Saúde.

Mudança de hábito

Uma pesquisa paralela, também divulgada no comunicado do governo, aponta que mais da metade dos britânicos (53%) querem abandonar o vício em 2025, de acordo com a consultoria de pesquisas Censuswide.

“Apenas 72 horas após parar de fumar, sua respiração ficará mais fácil e sua energia aumentará. Após 12 semanas, sua circulação sanguínea melhorará e, quando um ano se passar, seu risco de ataque cardíaco terá diminuído pela metade em comparação a um fumante”, diz o comunicado divulgado pelo governo britânico.

Entretanto, para quem deseja parar sozinho, os pesquisadores alertam que serviços de apoio ao abandono do vício é três vezes mais eficaz que tentativas de parar sem assistência.

O estudo, encomendado pelo Departamento de Saúde do Reino Unido, é baseado nos dados mais recentes de uma das primeiras grandes pesquisas do mundo sobre os efeitos do tabagismo, o British Doctors Study, que começou em 1951, e também o Million Women Study, que monitora a saúde das mulheres desde 1996.

Enquanto uma avaliação antiga na revista científica BMJ, em 2000, descobriu que, em média, um único cigarro reduzia a expectativa de vida em cerca de 11 minutos, a análise mais recente publicada no Journal of Addiction quase dobra o número para 20 minutos – 7 minutos para homens e 22 minutos para mulheres.

“Fumar é um hábito caro e mortal, e essas descobertas revelam a realidade chocante desse vício, destacando o quão importante é parar” comenta o Ministro da Saúde Pública no Reino Unido, Andrew Gwynne. “O ano novo oferece uma oportunidade perfeita para os fumantes fazerem uma nova resolução e darem esse passo”.

