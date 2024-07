Rio Grande do Sul Cinco milhões de sementes são lançadas de helicóptero no Vale do Taquari para devolver a cobertura de vegetação nativa

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2024

As áreas que receberam as sementes foram afetadas por deslizamentos de terra durante as enchentes Foto: Exército Brasileiro/Divulgação As áreas que receberam as sementes foram afetadas por deslizamentos de terra durante as enchentes. (Foto: Exército Brasileiro/Divulgação) Foto: Exército Brasileiro/Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul, o Exército Brasileiro e o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) realizaram uma ação para devolver a cobertura de vegetação nativa a áreas que sofreram deslizamentos de terra no Vale do Taquari durantes as enchentes. A iniciativa também contou com a colaboração de estudantes de escolas públicas da região.

O lançamento de cerca de 5 milhões de sementes via aérea foi uma das estratégias encontradas pelas equipes técnicas para abranger a maior área possível em locais de difícil acesso. De helicópteros do Exército e da Polícia Rodoviária Federal, centenas de mixes de sementes produzidos pelos alunos e embalados em papel de germinação foram lançados na quarta-feira (17) em áreas afetadas.

“Promovemos essa ação no Dia de Proteção às Florestas, trazendo as escolas para participar, para falarmos mais sobre proteção ambiental e educação para as pessoas que ocupam áreas de risco. Nós não orientamos apenas sobre a importância da floresta, mas também que estamos em uma região suscetível à movimentação de massa, em um vale que sofreu com as enchentes. O conhecimento é a melhor forma de prevenção”, disse a titular da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann.

Em terra, houve o plantio de 340 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, doadas pelo Jardim Botânico de Porto Alegre.

“Essa união de forças é necessária para colocar o Rio Grande do Sul para cima de novo depois das tragédias que ocorreram em maio. O comando conjunto, com diversas outras entidades, fez várias ações ao longo da Operação Taquari. Essa atividade de reflorestamento realizada no Dia de Proteção às Florestas corrobora essa atuação”, afirmou o comandante do 7º Batalhão de Infantaria Blindado do Exército, coronel Orlando de Souza.

