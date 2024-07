Brasil Sancionada lei que dá prazo maior para pais e mães estudantes concluírem cursos superiores no Brasil

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Prorrogação vale para nascimento ou adoção de crianças por estudantes Foto: Divulgação Prorrogação vale para nascimento ou adoção de crianças por estudantes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que prorroga os prazos para estudantes concluírem cursos de graduação ou programas de pós-graduação, como mestrado e doutorado, em caso de nascimento de filhos ou adoção legal de crianças.

Pela nova lei, as instituições de educação superior deverão assegurar a continuidade do atendimento educacional e fazer os ajustes administrativos para prorrogar os prazos por, no mínimo, 180 dias. No caso de parentalidade atípica, a lei prevê a ampliação desse prazo. A medida abrange mães e pais.

“Chamamos esse projeto de Mães Cientistas porque a gente sabe que, muitas mulheres, quando chegam em uma determinada fase da vida, têm que decidir se seguem suas pesquisas acadêmicas ou se cuidam dos seus filhos. É uma vitória da ciência brasileira, da educação e das mulheres brasileiras”, destacou a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ), autora do projeto de lei na Câmara dos Deputados.

A proposta foi sancionada na quarta-feira (17). A prorrogação abrange a conclusão de disciplinas e dos trabalhos finais, como monografias, teses e dissertações, bem como o adiamento das sessões de defesa e a entrega de versões finais dos trabalhos ou realização de publicações exigidas pelos regulamentos das instituições de ensino.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/sancionada-lei-que-da-prazo-maior-para-pais-e-maes-estudantes-concluirem-cursos-superiores-no-brasil/

Sancionada lei que dá prazo maior para pais e mães estudantes concluírem cursos superiores no Brasil

2024-07-18