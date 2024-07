Política Cinco municípios brasileiros vão realizar consultas populares durante as eleições

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Eleitores de cinco municípios brasileiros vão participar de consultas populares durante o pleito municipal de outubro deste ano. Além de votar nos candidatos de sua preferência para prefeito e vereador, a população poderá opinar sobre questões locais. As consultas serão realizadas em Belo Horizonte (MG), São Luís (MA), Dois Lajeados (RS), Governador Edison Lobão (MA) e São Luiz (RR).

Dois Lajeados vai decidir sobre o local de construção do centro administrativo do governo. Na capital mineira, os eleitores vão decidir sobre a aprovação da nova bandeira da cidade. Em São Luís, a população vai opinar sobre o passe livre estudantil no transporte público. No município de Governador Edison Lobão, a decisão será sobre a mudança do nome da cidade para Ribeirãozinho do Maranhão. Já em São Luiz (RR), a consulta será sobre a mudança do nome para São Luiz do Anauá.

Pela legislação eleitoral, a realização de consultas precisa de aprovação dos parlamentares municipais. Além disso, o pedido precisa ser encaminhado para os tribunais regionais eleitorais (TREs) no prazo de 90 dias antes do primeiro turno.

O primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. O segundo turno da disputa poderá ser realizado em 27 de outubro nos municípios com mais de 200 mil eleitores, nos quais nenhum dos candidatos à prefeitura atingiu mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, no primeiro turno. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 155,9 milhões de eleitores estarão aptos a eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

2024-07-23