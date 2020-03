Saúde Cinco novos casos de coronavírus são confirmados no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Ao todo, o Estado registra 11 casos confirmados de Covid-19. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Ao todo, o Estado registra 11 casos confirmados de Covid-19. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Mais cinco pessoas estão com coronavírus no Rio Grande do Sul, informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde) em boletim divulgado no fim da tarde desta segunda-feira (16). São cinco homens – quatro residentes em Porto Alegre e um em Caxias do Sul –, todos com histórico de viagem internacional e que não necessitaram de internação hospitalar. Ao todo, o Estado registra 11 casos confirmados de Covid-19.

Veja o histórico dos casos confirmados desde a sexta-feira (13):

• Homem de 69 anos, residente de Porto Alegre, com histórico de viagem à França.

• Homem de 28 anos, de Porto Alegre, que viajou para a França.

• Jovem de 18 anos, de Porto Alegre, que esteve na Inglaterra e Escócia.

• Idoso de 66 anos que esteve nos Estados Unidos e tem doença prévia cardiovascular.

• Homem de 26 anos, morador de Caxias do Sul, com histórico de viagem para França, Suíça e Espanha.

Na manhã desta segunda-feira (16), o governador Eduardo Leite anunciou medidas para combater a propagação do coronavírus no Rio Grande do Sul, que ainda serão reunidas e publicadas em decreto. As aulas na rede estadual de ensino serão suspensas a partir da quinta-feira (19) durante duas semanas, podendo o prazo ser prorrogado, caso seja necessário.

Outras medidas adotadas envolvem a suspensão de eventos do governo do Estado com mais de cem pessoas e a recomendação para que outras realizações com esse porte sejam adiados ou cancelados; a determinação de teletrabalho para servidores públicos estaduais com mais de 60 anos, grávidas ou com doenças crônicas, com algumas exceções, como funcionários de saúde e segurança pública, e o chamamentos de servidores dessas áreas que estejam em férias ou licença conforme a necessidade.

Se houver necessidade de esclarecimentos sobre o coronavírus, a população e profissionais de saúde podem telefonar para o número 150, Disque Vigilância do governo do Estado, assim como o e-mail disquevigilancia@saude.rs.gov.br. O serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 22h.

O SUS (Sistema Único de Saúde) também oferece o Disque Saúde 136, de abrangência nacional, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 8h às 18h.

