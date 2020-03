Agro Programa de Sementes Forrageiras recebe novos pedidos nesta segunda e terça-feiras

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Apoio do do Estado para a compra de sementes forrageiras contribui para aumentar a produção e a produtividade nas propriedades. Foto: Divulgação/Seapdr Apoio do do Estado para a compra de sementes forrageiras contribui para aumentar a produção e a produtividade nas propriedades. (Foto: Divulgação/Seapdr) Foto: Divulgação/Seapdr

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, considerando a continuidade do período de estiagem em muitos municípios e a crescente necessidade de agricultores familiares para formação de pastagens para alimentação animal, o Programa de Sementes Forrageiras reabre período para recebimento de manifestações de interesse de entidades que não haviam solicitado inicialmente a participação no Programa. O novo período para encaminhamentos das demandas é nesta segunda e terça-feiras, dias 16 e 17 de março.

As regras seguem as mesmas da abertura inicial do programa conforme informação no site da Secretaria. “O programa tem como objetivo fomentar a aquisição de sementes forrageiras a serem utilizadas na formação de pastagens de inverno e verão destinadas à alimentação dos rebanhos de leite e corte nos estabelecimentos de base familiar. Abrimos o novo prazo para manifestação de interesse em função da estiagem”, explica o secretário Covatti Filho.

O modelo manifestação de interesse a ser preenchida está disponível online e enviada para o e-mail leitegaucho@agricultura.rs.gov.br. A Secretaria destaca que os processos deverão ser enviados somente por meio digital, via e-mail, devidamente preenchido e assinado.

