Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Nesta segunda-feira (16), a Spaan (Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados) reforçou algumas medidas de segurança visando a proteção dos idosos moradores da instituição, grupo que constitui a população com mais risco de complicações graves em decorrência da infecção pelo novo coronavírus. As medidas têm validade até o dia 31 de março, quando a situação será novamente avaliada. Havendo necessidade, o protocolo pode ser reajustado, extinto ou prorrogado.

Dentre as principais medidas adotadas pela instituição, a proibição da visitação de familiares e voluntários é a principal dela. Somente será autorizada a entrada de pessoas para a execução de serviços essenciais, respeitando o procedimento de lavagem de mãos e uso do álcool gel na portaria e recepção, onde haverá uma equipe realizando a triagem do visitante, inclusive com a medição da temperatura via termômetro infravermelho (que não precisa de contato físico).

Pessoas com sintomas de doença respiratória aguda ou que tenham contato com pessoas nessa situação, sejam elas funcionários, não poderão entrar nas dependências da Spaan. Os estagiários não remunerados foram dispensados das suas atividades, com exceção dos estagiários técnicos de enfermagem e enfermeiros.

Ainda sobre os familiares, as informações sobre os idosos poderão ser repassadas através do telefone (51) 98247-0019, com a equipe de enfermagem. Os idosos estão autorizados a sair da Spaan para exames e consultas médicas, desde que não haja possibilidade de remarcação. Durante esse período, não será realizado atendimento presencial ao público, somente pelo telefone (51) 3247-7400.

Feirão adiado

O primeiro Feirão da Spaan de 2020 será adiado por conta da pandemia do coronavírus. O evento, que aconteceria nos dias 3 e 4 de abril, ainda não tem uma nova data definida. Demais atividades e eventos previstos do calendário da instituição para as próximas semanas, como as missas e os bailes, também estão sendo revistos. No próximo dia 31 de março, uma nova reunião vai definir os rumos do protocolo de prevenção e possíveis novas datas para a realização do Feirão.

Doações ainda são bem-vindas

Apesar de não receber os voluntários durante esse período, a Spaan ainda está aberta para o recebimento de doações, que podem ser deixadas na portaria da instituição. As doações externas, coletadas pela Spaan em domicílios, instituições e empresas estão temporariamente suspensas por medidas de segurança.

