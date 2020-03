Últimas Procura por máscaras cresce 916%

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Em relação à procura por álcool em gel, não foi diferente, já que no mesmo período a procura pelo item aumentou 393%. Foto: Reprodução Em relação à procura por álcool em gel, não foi diferente, já que no mesmo período a procura pelo item aumentou 393%. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um novo levantamento do Zoom, site e app comparador de preços e produtos, revela crescimento de 916% nas buscas por máscaras, comparando as duas primeiras semanas de março – 08/03 a 15/03 com 01/03 a 07/03. A empresa vem acompanhando as movimentações de consumo dos brasileiros diante do novo coronavírus.

Em relação à procura por álcool em gel, não foi diferente, já que no mesmo período a procura pelo item aumentou 393%. Esses números devem continuar mudando no decorrer das semanas, de acordo com a evolução dos casos de Covid-19 no Brasil.

“Com a orientação de evitar lugares públicos e com grandes aglomerações, o e-commerce se torna a melhor opção para as compras. Então, as buscas por esses itens tendem a oscilar semanalmente”, explica Nayla Pires, gerente de branding e conteúdo do Zoom & Buscapé.

O Zoom & Buscapé, empresa de retail tech detentora das marcas Zoom, Buscapé, Bondfaro, QueBarato! e Moda It, também está adotando medidas para preservar a saúde de seus colaboradores e auxiliar na prevenção da proliferação do novo coronavírus. Desde o último dia 13, todos os 160 funcionários dos escritórios de São Paulo (Barueri e capital – Pinheiros) e do Rio de Janeiro (localizado em Botafogo) estão trabalhando no esquema home office.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Últimas

Deixe seu comentário