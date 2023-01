Uma idosa acamada que mora em um dos apartamentos onde a sacada caiu precisou de ajuda para ser retirada do local, conforme os bombeiros. O prédio localiza-se no bairro Pioneiros, perto da roda-gigante.

O diretor da Defesa Civil de Balneário Camboriú, Fabrício Melo, explicou que foram interditados os apartamentos na coluna onde as sacadas caíram. Os moradores do restante do prédio puderam voltar para as suas residências desde que não usem as sacadas.