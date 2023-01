Porto Alegre Projeto inclui ensino da cultura gaúcha nas escolas municipais de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Autora da proposta, Mônica Leal disse que "é necessário o resgate da essência das nossas tradições" Foto: Leonardo Contursi/CMPA Autora da proposta, Mônica Leal disse que "é necessário o resgate da essência das nossas tradições". (Foto: Leonardo Contursi/CMPA) Foto: Leonardo Contursi/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Começou a tramitar na Câmara Municipal de Porto Alegre o projeto de lei que inclui o ensino da cultura gaúcha como temática transversal no currículo escolar dos ensinos fundamental e médio das escolas da rede municipal.

A proposta foi apresentada pela vereadora Mônica Leal (PP). “É necessário o resgate da essência das nossas tradições, oportunizando ao jovem o conhecimento e o orgulho por sua terra natal”, justificou a autora do projeto.

Segundo a proposta, o ensino da cultura gaúcha nas escolas municipais contará com as seguintes ações: promoção da ética, paz, cidadania, direitos humanos e democracia, entre outros valores universais, e realização de discussões com os alunos para fomentar a cultura gaúcha, o tradicionalismo, o folclore e a arte gaúcha.

A proposta também tem o objetivo de desenvolver o ensino da história do Rio Grande do Sul por meio da perspectiva da cultura gaúcha e promover o interesse dos estudantes pela cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico em prol da valorização da cultura, das tradições e do folclore do RS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre