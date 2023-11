Política “Cinco semanas depois da cirurgia, já estou fazendo academia, chutando bola e com muita saúde”, diz Lula

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O presidente foi submetido a uma cirurgia no quadril no dia 29 de setembro Foto: Reprodução de vídeo O presidente foi submetido a uma cirurgia no quadril no dia 29 de setembro. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhou nesta sexta-feira (3) um vídeo mostrando a sua rotina de exercícios e fisioterapia para se recuperar da cirurgia que realizou no quadril em razão de fortes dores causadas por uma artrose.

“Cinco semanas depois da cirurgia, já estou fazendo academia, chutando bola e com muita saúde para reencontrar com o povo brasileiro”, disse Lula. “Em breve, de volta aos campos e chutando com as duas pernas”, brincou petista.

O procedimento ocorreu no dia 29 de setembro, na unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. A cirurgia, chamada de artroplastia do quadril, consiste na colocação de uma prótese na articulação desgastada. No caso do presidente, o fêmur.

Na ocasião, o petista também passou por uma blefaroplastia para remover o excesso de pele nas pálpebras.

Em breve de volta aos campos e chutando com as duas pernas. Bom dia. 💪🏼 #Fitness 🎥 @ricardostuckert pic.twitter.com/p9s1xOjIMS — Lula (@LulaOficial) November 3, 2023

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/cinco-semanas-depois-da-cirurgia-ja-estou-fazendo-academia-chutando-bola-e-com-muita-saude-diz-lula/

“Cinco semanas depois da cirurgia, já estou fazendo academia, chutando bola e com muita saúde”, diz Lula

2023-11-03