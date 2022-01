Porto Alegre Cinco unidades de saúde têm atendimento suspenso temporariamente em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2022

Posto da Tijuca deve reabrir na segunda-feira. Foto: Cristine Rochol/PMPA Posto da Tijuca deve reabrir na segunda-feira. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A partir desta quinta-feira (20), as unidades de saúde Tijuca, Batista Flores, Domênico Feoli, Asa Branca e Nova Gléba, em Porto Alegre, serão fechadas temporariamente. O motivo é o afastamento de 65 funcionários por suspeita ou confirmação de Covid-19. A previsão é de que o atendimento retorne na próxima segunda-feira (24).

Segundo a diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer, os usuários que recebem atendimento nestes locais não serão prejudicados. “A população pode buscar atendimento nas unidades de saúde mais próximas de seu território”, destaca.

Onde buscar atendimento

US Tijuca: US Morro Santana

US Batista Flores: US Timbaúva

US: Domênico Feoli: US Ilha da Pintada ou US Rubem Berta

US Asa Branca: US Assis Brasil

US Nova Gleba: US Santa Rosa

Confira os endereços das unidades e horários de funcionamento aqui .

