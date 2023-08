Porto Alegre Cinemas de Porto Alegre exibem três novos longa-metragens gaúchos

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Filmes como "Casa Vazia" estão em cartaz nas salas Capitólio e Paulo Amorim. (Foto: Divulgação/Panda Filmes)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta semana, três longas-metragens gaúchos estrearam em cinemas do Centro Histórico de Porto Alegre. O Capitólio exibe “Despedida”, de Luciana Mazeto e Vinícius Lopes, enquanto a Sala Paulo Amorim (na Casa de Cultura Mario Quintana) mantém em cartaz “Depois de Ser Cinza”, de Eduardo Wannmacher, e “Casa Vazia”, de Giovani Borba.

A diversidade de temas e formatos das três produções também é destaque. “Casa Vazia” se passa na imensidão do pampa e retrata a realidade de uma população empobrecida em uma das áreas mais ricas do Rio Grande do Sul.

Já “Depois de Ser Cinza” é um drama contemporâneo sobre relacionamentos que acompanha os dilemas de um homem em três momentos distintos da vida.

“Despedida”, por sua vez, é uma história de fantasia sobre uma jovem na busca de respostas para os mistérios relacionados a sua avó, considerada uma bruxa.

“É uma coincidência incrível, que demonstra a força da nossa produção e a importância do incentivo ao audiovisual por meio das políticas públicas”, comenta Borba. Ele participou da pré-estreia de “Depois de Ser Cinza”, que lotou o espaço .

Novos capítulos

As três estreias foram realizadas às vésperas do 11º Festival de Cinema de Gramado (Serra Gaúcha), de 11 a 19 de agosto. Além da tradicional mostra de curtas gaúchos, o público poderá assistir a cinco títulos inéditos na competição de longas – um deles é “O Acidente”, dirigido por Bruno Carboni e que chegará às telas no final deste mês.

Além disso, a cena audiovisual gaúcha tende a se tornar ainda mais relevante nos próximos meses, com a finalização dos projetos vencedores do programa de financiamento “FAC Filma RS”, que distribuiu R$ 12 milhões para a produção de curtas e longas-metragens, bem como a iminente distribuição de cerca de R$ 200 milhões por meio de editais da Lei Paulo Gustavo, a maioria voltados para o conteúdo audiovisual.

Serão R$ 44 milhões que serão repassados pela Secretaria Estadual da Cultura (Sedac) apenas no inciso I da lei, que se refere aos investimentos em produção. O segmento também receberá recursos para salas de cinema espalhadas pelo Estado, bem como festivais, mostras e atividades formativas, sem contar o apoio a micro e pequenas empresas de audiovisual.

Ao longo de agosto, o Instituto Estadual de Cinema (Iecine, vinculado à Sedac) correaliza dois mercados audiovisuais. Os mercados são eventos nos quais produtoras e canais de TV ou streaming interessados em produzir ou adquirir obras audiovisuais fazem reuniões com realizadores, roteiristas ou produtores. O objetivo é conhecer projetos e negociar a compra ou o licenciamento da obra.

O primeiro mercado é a 7ª edição do Conexões Gramado Film Market, em parceria com a Gramadotur e com o governo federal – por meio da Agência Nacional do Cinema (Ancine) –, no 51º Festival de Cinema de Gramado. As inscrições para as atividades são gratuitas e estão abertas no site.

O segundo é o 3º Mercado Audiovisual Entre Fronteiras, que ocorre no dia 31 de agosto em Assunción, no Paraguai. Participarão o Iecine e quatro realizadores selecionados. A iniciativa tem por finalidade promover negócios entre os países abrangisos pel região missioneira, estimulando a integração e fortalecimento da produção internacional da região.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/cinemas-de-porto-alegre-exibem-tres-novos-longa-metragens-gauchos/

Cinemas de Porto Alegre exibem três novos longa-metragens gaúchos

2023-08-09