Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Instituição também apresenta um drama francês de 2024. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Localizada na esquina da rua Demétrio Ribeiro com avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre, a Cinemateca Capitólio promoverá a partir das próxima quinta-feira (14) um ciclo com dois filmes nacionais que marcaram época. Ambos os títulos têm cópia restaurada digitalmente, um atrativo a mais na programação especial, até o dia 20.

Na lista estão os clássicos “Carlota Joaquina, Princesa do Brasil” (1995), dirigido por Carla Camuratti, e “Iracema – Uma Transa Amazônica” (de 1974, mas lançado no Brasil somente em 1981), de Jorge Bodanzky e Orlando Senna. Os detalhes estão no site capitolio.org.br.

– “Carlota Joaquina, Princesa do Brazil”: quinta-feira (14) às 19h15min; sábado (16) às 17h; quarta-feira (20) às 19h15min.

– “Iracema, Uma Transa Amazônica”: sexta-feira (15) às 19h15min; terça-feira (19) às 19h15min.

Cinema francês

Em paralelo, a Cinemateca Capitólio apresenta o longa-metragem francês “A Prisioneira de Bordeaux” (2024), de Patricia Mazuy e estrelado pela diva Isabelle Hupert. A produção entra em cartaz nesta terça-feira (12) às 19h, com reprises na quinta (14), sexta (15), sábado (16), terça (19) e quarta (20), sempre às 15h.

Trata-se de um drama no qual a veterana Alma vive sozinha em uma enorme casa, enquanto a jovem Mina (papel da franco-tunisiana Hafsia Herzi) é uma mãe solo que mora em um conjunto habitacional de outra cidade. As duas protagonistas têm em comum o fato de visitarem seus respectivos parceiros na mesma prisão do país europeu. Quando elas se encontram na sala de espera, surge uma improvável amizade.

