Terça-feira, 12 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, exibe dois clássicos nacionais

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Instituição também apresenta um drama francês de 2024. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Localizada na esquina da rua Demétrio Ribeiro com avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre, a Cinemateca Capitólio promoverá a partir das próxima quinta-feira (14) um ciclo com dois filmes nacionais que marcaram época. Ambos os títulos têm cópia restaurada digitalmente, um atrativo a mais na programação especial, até o dia 20.

Na lista estão os clássicos “Carlota Joaquina, Princesa do Brasil” (1995), dirigido por Carla Camuratti, e “Iracema – Uma Transa Amazônica” (de 1974, mas lançado no Brasil somente em 1981), de Jorge Bodanzky e Orlando Senna. Os detalhes estão no site capitolio.org.br.

– “Carlota Joaquina, Princesa do Brazil”:  quinta-feira (14) às 19h15min; sábado (16) às 17h; quarta-feira (20) às 19h15min.

– “Iracema, Uma Transa Amazônica”: sexta-feira (15) às 19h15min; terça-feira (19) às 19h15min.

Cinema francês

Em paralelo, a Cinemateca Capitólio apresenta o longa-metragem francês “A Prisioneira de Bordeaux” (2024), de Patricia Mazuy e estrelado pela diva Isabelle Hupert. A produção entra em cartaz nesta terça-feira (12) às 19h, com reprises na quinta (14), sexta (15), sábado (16), terça (19) e quarta (20), sempre às 15h.

Trata-se de um drama no qual a veterana Alma vive sozinha em uma enorme casa, enquanto a jovem Mina (papel da franco-tunisiana Hafsia Herzi) é uma mãe solo que mora em um conjunto habitacional de outra cidade. As duas protagonistas têm em comum o fato de visitarem seus respectivos parceiros na mesma prisão do país europeu. Quando elas se encontram na sala de espera, surge uma improvável amizade.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Gloria Perez celebra Daniella no dia em que a filha faria 55 anos: “Você nasce em mim todos os dias”
Entra em vigor no RS a lei que garante desconto no boleto para quem fica sem luz por mais de 24 horas
https://www.osul.com.br/cinemateca-capitolio-em-porto-alegre-exibe-dois-classicos-nacionais/ Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, exibe dois clássicos nacionais 2025-08-11
Deixe seu comentário

Últimas

Política Em meio às tarifas dos Estados Unidos, Lula conversa com Xi Jinping
Esporte Juventude derrota Corinthians na luta para deixar zona do rebaixamento do Brasileirão
Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende 850 quilos de agrotóxicos transportados ilegalmente em Santana do Livramento
Mundo Trump estende por mais 90 dias a trégua com a China poucas horas antes de tarifas entrarem em vigor
Porto Alegre Transporte público: três linhas de ônibus deixam de circular em Porto Alegre; confira estas e outras mudanças
Rio Grande do Sul Entra em vigor no RS a lei que garante desconto no boleto para quem fica sem luz por mais de 24 horas
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal atenderá região Partenon nesta quinta-feira
Economia Dólar fecha o dia em alta; Ibovespa cai com impasse na negociação entre Brasil e Estados Unidos
Inter Boa atuação de Ricardo Mathias levanta debate sobre a sua utilização no Inter
Política Tarifaço: ministro da Fazenda diz que medida com socorro vai prever “reformas estruturais” em fundo que financia exportações
Pode te interessar

Porto Alegre Justiça determina cassação do mandato de um conselheiro tutelar em Porto Alegre

Porto Alegre Transporte público: três linhas de ônibus deixam de circular em Porto Alegre; confira estas e outras mudanças

Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal atenderá região Partenon nesta quinta-feira

Porto Alegre Automóvel é flagrado a 114 km/h na avenida Beira-Rio, em Porto Alegre