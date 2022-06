Porto Alegre Cinemateca Capitólio exibe filmes com artista europeu que adotou Porto Alegre há 100 anos

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nascido na atual República Tcheca, Francis Pelichek (E) foi nome ativo na cultura da capital gaúcha até 1937. (Foto: Divulgação/SMC)

Localizada na esquina da rua Demétrio Ribeiro com avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre, a Cinemateca Capitólio tem nova programação até o fim do mês. O destaque fica por conta de uma sessão especial na noite deste domingo (19), com três filmes em que o tcheco Francis Pelichek (1896-1937) aparece como ator, antes de se radicar na capital gaúcha, em 1922, como artista plástico e professor.

A sessão é gratuita, com legendas em inglês e apresentação de Ana Luiza Koehler, curadora da exposição “Francis Pelichek – Um Boêmio Moderno em Porto Alegre”, que prossegue até 15 de julho na Pinacoteca Aldo Locatelli (térreo da sede da prefeitura). O Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo é apoiador do evento.

Ator, pintor, desenhista e professor, Pelichek nasceu em Praga e chegou ao País no início da década de 1920, naturalizando-se brasileiro. Ele adotou Porto Alegre em 1922, dando continuidade à carreira nas artes plásticas. Produziu telas, lecionou no Instituto de Belas Artes e trabalhou como ilustrador na “Revista do Globo”, assinando imagens para textos literários e capas de livros.

É autor de uma obra considerada sólida mas relativamente pequena e pouco conhecida, na comparação com outros nomes locais e nacionais. Suas obras estão hoje nos acervos do Museu de Arte do Rio do Grande do Sul, Centro Cultural Aplub, pinacotecas Aldo Locatelli e Barão de Santo Ângelo, Museu de Arte de São Paulo e coleções particulares.

Outras atrações em cartaz

Também com entrada franca, prossegue em cartaz até a próxima quarta-feira (22) a mostra “Animações Japonesas”, realizada em parceria com o escritório consular nipônico em Porto Alegre e Fundação Japão. Outra atração da cinemateca é um ciclo de sete filmes do diretor italiano Valerio Zurlini (1926-1982), com ingressos a R$ 10.

A seguir, confira a programação divulgada para os próximos dias pela Secretaria Municipal da Cultura (SMC), à qual está vinculada a Cinemateca Capitólio. Mais detalhes podem ser obtidos diretamente no site capitolio.org.br.

Domingo (19)

– 15h: “Sentado à Sua Direita” (entrada: R$10)

– 17h: “Cinco Centímetros por Segundo” (entrada franca)

– 18h30min: “Francis Pelichek no Cinema” (entrada franca)

Terça-feira (21)

– 15h: “Bravo! Grande Batalha de Samurais (entrada franca).

– 17h: “A Moça com a Valise” (ingresso a R$10).

– 19h: “Mulheres no Front” (ingresso a R$ 10).

Quarta-feira (22)

– 15h: “Pop in Q” (entrada franca).

– 16h40min: “A Primeira Noite de Tranquilidade” (entrada: R$10).

– 19h: “Dois Destinos” (entrada: R$10).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre