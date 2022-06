Porto Alegre Porto Alegre amplia, nesta segunda-feira, público apto à terceira e quarta doses contra covid

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2022

A ampliação de público segue a orientação do Ministério da Saúde.

A partir desta segunda-feira (20), Porto Alegre amplia o público apto à dose de reforço contra a covid. Adolescentes de 12 anos poderão receber a terceira dose. Já a quarta dose estará disponível para pessoas de 57 anos. A abertura para mais faixas etárias dependerá da quantidade de doses em estoque.

A ampliação de público segue a orientação do Ministério da Saúde, que anunciou a terceira dose para adolescentes de 12 a 17 anos e quarta dose para todos a partir de 50 anos. Por conta do grande número de pessoas, é necessário realizar escalonamento.

A terceira dose estará disponível para jovens a partir de 12 anos que receberam a segunda dose (Coronavac ou Pfizer) até 20 de fevereiro, ou seja, há mais de quatro meses. De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, poderão ser utilizadas as vacinas da Pfizer ou Coronavac neste público, de acordo com a disponibilidade de estoque em cada município.

Já a quarta dose estará disponível para todas as pessoas a partir de 57 anos vacinadas com a terceira dose até 17 de fevereiro, ou seja, há mais de quatro meses. Neste público, poderão ser utilizadas as doses da Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, independente da dose aplicada anteriormente.

A imunização irá ocorrer no Shopping João Pessoa e em 26 unidades de saúde. Confira os locais aqui. Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação e carteira de vacinação.

Profissionais de saúde – Neste momento, podem receber a quarta dose na Capital os profissionais da linha de frente, ou seja, que atuam em hospitais, unidades de saúde ou pronto-atendimentos. A vacina é aplicada nos próprios locais de trabalho. A abertura para os demais profissionais de saúde dependerá da chegada de mais doses a Porto Alegre.

