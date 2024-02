Esporte Circuito Porto Alegre de Vôlei de Praia está com inscrições abertas

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

As duplas campeãs da primeira etapa terão vaga assegurada na final do Circuito Sesc de Verão em 2 de março, em Torres. Foto: Pedro Piegas/PMPA As duplas campeãs da primeira etapa terão vaga assegurada na final do Circuito Sesc de Verão em 2 de março, em Torres. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

O Circuito Porto Alegre de Vôlei de Praia está com as inscrições abertas. A primeira etapa do torneio ocorre nos dias 17 e 18 de fevereiro, no Parque Marinha do Brasil, nas modalidades feminina, masculina e mista. As inscrições serão limitadas até 16 duplas por modalidade.

As duplas campeãs da primeira etapa terão vaga assegurada na final do Circuito Sesc de Verão em 2 de março, no município de Torres, no Litoral Norte gaúcho. “Entre as diversas atividades de verão que a secretaria oferece, estamos também realizando mais uma edição deste torneio de vôlei para incentivar a amizade, a prática esportiva e a saúde nos espaços públicos da Capital”, afirma a secretária de Esporte, Lazer e Juventude Débora Garcia.

No sábado (17), entram em quadra as duplas mistas. E o domingo, 18, é dedicado para os jogos das duplas femininas e masculinas. O evento terá continuidade nos dias 9 e 10 de março, quando ocorre a segunda etapa da competição. No dia dos jogos também serão feitas as inscrições, durante o período do meio-dia às 13h.

