Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

A Ferrari não tem um piloto campeão na Fórmula 1 desde 2007, quando o título ficou com o finlandês Kimi Räikkönen. Foto: Divulgação/Ferrari A Ferrari não tem um piloto campeão na Fórmula 1 desde 2007, quando o título ficou com o finlandês Kimi Räikkönen. (Foto: Divulgação/Ferrari) Foto: Divulgação/Ferrari

A Ferrari divulgou, na manhã desta terça-feira (13), o novo carro para a temporada 2024 da Fórmula 1. Em publicações nas redes sociais, a scuderia mostrou os detalhes do modelo SF-24, que naturalmente segue com o vermelho como cor predominante.

Essa será a primeira temporada de Frédéric Vasseur como chefe de equipe da Ferrari. Ele assumiu os trabalhos no começo de 2023, mas o carro daquela temporada já estava pronto.

Neste ano, os dois carros da Ferrari serão pilotados pelo monegasco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz. Entretanto, 2024 será a última temporada da dupla, já que o inglês Lewis Hamilton foi anunciado para 2025 no lugar de Sainz.

O novo carro da equipe tem como destaque as linhas em branco e amarelo, complementando o tradicional vermelho do time italiano. Para este ano, o principal objetivo da Ferrari é desbancar a Red Bull Racing, que venceu os últimos três campeonatos com o holandês Max Verstappen.

Entretanto, a Ferrari foi a única equipe que venceu uma corrida em 2023 além da Red Bull. No Grande Prêmio de Singapura, Carlos Sainz se sagrou vencedor.

A Ferrari não tem um piloto campeão na Fórmula 1 desde 2007, quando o título ficou com o finlandês Kimi Räikkönen. A temporada 2024 começa no dia 2 de março, com o GP do Bahrein, que será a primeira de 24 provas.

