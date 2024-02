Porto Alegre Em Porto Alegre, mulher morre em colisão de carro contra árvore na avenida Nilo Peçanha

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

Vítima teria perdido o controle do veículo na pista molhada pela chuva. (Foto: Reprodução/TV Pampa)

A Polícia Civil investiga o acidente que causou a morte da condutora de um automóvel Ford Fiesta próximo ao número 3.637 da avenida Nilo Peçanha (bairro Vila Jardim), na Zona Norte de Porto Alegre. Em circunstância ainda não esclarecida, na manhã dessa terça-feira (13) o veículo colidiu lateralmente contra uma árvore no canteiro central.

A vítima estava sozinha no carro. Ela chegou a receber os primeiros-socorros mas acabou falecendo no local. Apesar de sua identidade não ter sido confirmada oficialmente até o fim da noite, relatos nas redes sociais indicam tratar-se de uma funcionária de restaurante e que seguia a caminho do estabelecimento.

Chovia no momento do impacto. Uma das hipóteses (reforçada por testemunha) é de que a condutora tenha perdido o controle ao volante após frear o automóvel sobre a pista molhada, resultando em aquaplanagem. Somente o laudo do Instituto-Geral de Perícias (IGP), entretanto, permitirá concluir o que realmente aconteceu – ainda não há previsão de conclusão do relatório.

Horas antes, durante a madrugada, um fato semelhante havia sido registrado na esquina da rua Vigário José Inácio com avenida Júlio de Castilhos, no Centro Histórico: a colisão de um carro contra poste situado a uma quadra do Pop Center, o “Camelódromo”.

Os quatro ocupantes do veículo – coincidentemente, também um Ford Fiesta – ficaram feridos sem gravidade, incluindo o condutor, que depois não aceitou se submeter ao teste do bafômetro. Todos foram atendidos por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberados na sequência.

Ultraleve

Já na cidade de Mostardas (Litoral Sul), as autoridades apuram a morte de um homem de 54 anos, vitimado pela queda do ultraleve que ele pilotava. O acidente ocorreu no domingo (11) pela manhã.

Ele teve o óbito constatado por volta das 20h do mesmo dia, no Hospital de Pronto Socorro (HPS) da capital gaúcha, para onde havia sido conduzido em um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBM-RS).

Um salva-vidas posicionado em guarita nas imediações testemunhou o acidente e providenciou o serviço de atendimento à vítima, em estado grave por causa de diversas fraturas. Já se sabe que a aeronave despencou de uma altura de quase 50 metros, provavelmente devido á ruptura de uma das asas.

(Marcello Campos)

2024-02-13