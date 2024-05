Porto Alegre Em Porto Alegre, apenas uma das 23 estações de água do Dmae está funcionando

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Desligamento de unidade na área central causou alagamento nos bairros Cidade Baixa, Praia de Belas e Menino Deus. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Na tarde dessa segunda-feira (6), o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre informou que apenas a estação de tratamento do bairro Belém Novo (Zona Sul) continuava em funcionamento, com capacidade reduzida. O órgão conta com outras 22 unidades, todas afetadas pela inundação que atinge a capital gaúcha nos últimos dias.

Uma das últimas estações desativadas temporariamente a de bombeamento pluvial do Parque Marinha do Brasil. O alagamento exigiu que a prefeitura desligasse a energia que abastece a instalação – a medida interrompeu o bombeamento da água para o lago, afetando a estação de bombeamento do Menino Deus.

Resultado: amplas áreas da Cidade Baixa, Praia de Belas e Menino Deus invadidos pela água. Um alerta de evacuação foi divulgado pela prefeitura, gerando intensa debandada de moradores desde o início da tarde. O cenário era de muito gente deixando suas casas ou apartamentos com bagagem, animais de estimação e outros pertences.

Bairros com falta de água

– Agronomia, Alto Teresópolis, Aparício Borges, Azenha, Assunção, Belém Velho, Camaquã, Cavalhada, Centro, Cidade Baixa, Cristal, Intercap, Jardim Botânico, Jardim Carvalho, Jardim do Salso, Jardim Europa, Medianeira, Menino Deus, Nonoai, Partenon, Parque Charruas, Petrópolis , Praia de Belas, Santana, Santa Tereza , São Jorge, São José , Santo Antônio, Tristeza, Vila Campo da Tuca, Vila Conceição, Vila dos Comerciários, Vila dos Sargentos, Vila Alto Erechim, Vila João Pessoa, Vila Nova e Vila Topázio.

– Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bom Fim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Jardim Botânico, Menino Deus, Moinhos de Vento, Mont Serrat, Partenon, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília, Santana, São João e Três Figueiras

– Ipanema, Pedra Redonda, Guarujá, Jardim Isabel, Espírito Santo, Praça Moema, Vila dos Sargentos, Serraria, Parque Bahamas e Jardim Verde Ipanema.

– Jardim Planalto, Passo das Pedras, Costa e Silva, Parque Santa Fé, Chácara das Pedras, Três Figueiras, Rubem Berta, Protásio Alves, Loteamento Timbaúva, Jardim Leopoldina, Jardim Ipu, Alto Petrópolis, Mário Quintana, Chácara da Fumaça, Vila Safira, Sarandi, Morro Santana, Jardim Itu, Jardim Sabará, Cristo Redentor, Passo da Areia, Jardim Lindoia, Boa Vista, Vila Ipiranga, Vila Floresta, São Sebastião, Anchieta, Auxiliadora, Higienópolis, Humaitá, São Pedro, Navegantes, São Geraldo, São João e Vila Farrapos.

(Marcello Campos)

