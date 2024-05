Notícias Governo do Estado disponibiliza mapa interativo que mostra bloqueios em rodovias do Rio Grande do Sul em tempo real

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

As nossas equipes estão trabalhando para que as estradas sejam desobstruídas o mais rápido possível", destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. (Foto: Marcelo Bertani/ALRS)

O governo do Estado disponibilizou um mapa interativo que permite o acompanhamento em tempo real da situação das rodovias federais e estaduais que estão bloqueadas devido às fortes chuvas que causaram danos em diversas regiões do Rio Grande do Sul.

O mapa que mostra os bloqueios e alterações no tráfego de rodovias é atualizado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem e Empresa Gaúcha de Rodovias.

“Esse mapa é fundamental para que os gaúchos saibam a situação, em tempo real, das rodovias. As nossas equipes estão trabalhando para que as estradas sejam desobstruídas o mais rápido possível, com segurança”, destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Os dados estão sendo atualizados em conjunto com o Waze e o Google, a fim de integrar as plataformas e auxiliar os veículos de resgate na busca de pessoas em situação de emergência.

Devido aos riscos aos usuários, a orientação, neste momento, é que as rodovias sejam utilizadas somente em casos de necessidade.

