Notícias Pix do SOS Rio Grande do Sul já arrecadou 38 milhões de reais

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Estado instituiu comitê que gerencia e fiscaliza recursos da conta oficial para auxiliar vítimas da enchente. (Foto: Reprodução)

Governo gaúcho publicou o Decreto nº 57.601, que institui o comitê gestor da conta SOS Rio Grande do Sul. O grupo, formado por entidades públicas e privadas, será responsável por definir ações, medidas e critérios de distribuição das doações destinadas às vítimas das enchentes e arrecadadas pela chave pix do canal.

De quinta-feira (2) até as 18h36 do último domingo (5), foram recebidos R$ 38.167.189,02 por meio de transferências realizadas tanto por pessoas físicas quanto jurídicas. Os recursos serão totalmente direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias.

A conta, vinculada ao Banrisul, é a mesma utilizada no ano passado, quando as chuvas causaram estragos significativos no Estado durante o mês de setembro, em especial nas cidades do Vale do Taquari.

Com o canal oficial de doações, o governo centraliza a ajuda financeira, fornece segurança aos doadores e amplia a transparência da alocação do dinheiro, uma vez que a movimentação dos recursos passará por auditoria e fiscalização do poder público.

Veja a lista de integrante do Comitê Gestor: Setor público; Gabinete do Governador; Gabinete do Vice-Governador; Procuradoria-Geral do Estado; Secretaria de Desenvolvimento Econômico; Casa Militar; Secretaria de Logística e Transportes; Secretaria do Desenvolvimento Social; Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária; Setor privado; Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul; Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs); Central Única das Favelas (Cufa); Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS); Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs); Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio); Fundação Marcopolo; Instituto Elisabetha Randon; Lions Club; Rotary Club; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RS).

Dados para doação

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Associação dos Bancos No Estado do Rio Grande do Sul ou Banco do Estado do Rio Grande do Sul (as duas opções podem aparecer)

