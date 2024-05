Rio Grande do Sul Marinha envia nesta quarta-feira o maior navio de guerra da América Latina para ajudar a população do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O navio levará oito embarcações de médio e pequeno porte e duas estações móveis para tratamento de água. Foto: Divulgação O navio levará oito embarcações de médio e pequeno porte e duas estações móveis para tratamento de água. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Marinha do Brasil informou nesta segunda-feira (6) que vai enviar o maior navio de guerra da América Latina para ajudar a população do Rio Grande do Sul. O objetivo é auxiliar no resgate às vítimas ilhadas e no transporte de suprimentos pelas vias alagadas.

Segundo a Marinha, o “Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) ‘Atlântico’”, o Capitânia da Esquadra brasileira, sairá da Base Naval do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (8) com destino à cidade de Rio Grande.

O navio levará oito embarcações de médio e pequeno porte e duas estações móveis para tratamento de água. Em 30 de abril, a Marinha enviou oito lanchas para o Rio Grande do Sul.

A Marinha também anunciou o envio de 40 viaturas e 200 militares para atuarem na desobstrução das vias de acesso, além de equipes de apoio à saúde formadas por médicos e enfermeiros.

Nesta terça (7), três aeronaves da Marinha serão deslocadas ao Rio Grande do Sul. No dia seguinte – mesmo dia em que o “Atlântico” será deslocado – outra embarcação enviará doações para o estado.

Situação no RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 85 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o estado. O boletim divulgado no início da noite desta segunda ainda aponta que há outros 4 mortes sendo investigadas. O estado registra 134 desaparecidos e 339 feridos.

Segundo a Defesa Civil do Estado, há 201,5 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 47,6 mil em abrigos e 153,8 mil desalojados (pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos).

O Rio Grande do Sul tem 385 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado ao temporal, com 1,178 milhão pessoas afetadas.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), decretou o racionamento de água na cidade. Com o desligamento de uma estação de tratamento durante a tarde desta segunda, cerca de 85% da população está desabastecida pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/marinha-envia-nesta-quarta-feira-maior-navio-de-guerra-da-america-latina-para-ajudar-populacao-do-rio-grande-do-sul/

Marinha envia nesta quarta-feira o maior navio de guerra da América Latina para ajudar a população do Rio Grande do Sul

2024-05-06