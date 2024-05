Porto Alegre Ônibus de Porto Alegre funcionam com tabela especial nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Além de desvios de itinerário, número de viagens é reduzido a 70% do habitual. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

O caos gerado pelos alagamentos em Porto Alegre também causa impactos à circulação dos ônibus do transporte público de Porto Alegre. Para esta terça-feira (7), a prefeitura montou um esquema especial com tabela reduzida a 70% da oferta de viagens em dias comuns e desvios de itinerário, sobretudo no Centro Histórico, Cidade Baixa, Menino Deus e 4º Distrito.

Também estarão desativadas as linhas 605, 701, 705.2, 703, 704, 704.1 e 718. Os passageiros podem consultar os horários das linhas por meio dos aplicativos Cittamobi e Moovit, que podem ser baixados de forma gratuita para telefones celulares.

Recomenda-se, entretanto, que o passageiro confira antes se o ponto onde costuma embarcar não foi transferido de local. Nessa segunda-feira (6), muitos perderam tempo esperando a condução em paradas temporariamente desativadas.

A reportagem do jornal “O Sul” constatou o problema, pela manhã, no abrigo de ônibus da avenida Borges de Medeiros (Centro) anterior ao Viaduto dos Açorianos. O ponto foi deslocado para a Praça Daltro Filho, próximo à Cinemateca Capitólio.

Outra medida adotada para amenizar a situação complicada do trânsito na capital gaúcha é a permissão para que outros veículos trafeguem pelas faixas exclusivas para ônibus. O motivo é o grande número de bloqueios de trânsito, em sua grande maioria causados por acúmulo de água.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) reforça que é possível esclarecer dúvidas sobre o funcionamento das linhas e itinerários pelo aplicativo “156+POA”, bem como do telefone 156 e 118 do Atendimento ao Cidadão.

As informações são atualizadas em tempo real no perfil da EPTC na rede X (antigo Twitter). Outra fonte de informação é o site prefeitura.poa.br – se você tiver acesso à internet, já que o sinal das operadoras também enfrenta oscilações.

Atendimento aos desabrigados

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e a EPTC montaram uma sala de crise para gerenciar o atendimento emergencial do transporte aos atingidos pelas enchentes. O espaço recebe demandas da Defesa Civil, Brigada Militar e Exército, dentre outros, no que se refere ao deslocamento de pessoas que precisem de transporte para os abrigos. Nessa segunda, a operação contou com cerca de 60 ônibus para conduzir 2,5 mil porto-alegrenses.

Já o atendimento presencial ao cidadão continua suspenso. Para que não haja atrasos e outras pendências em procedimentos como entrega de recursos ou apresentação de condutor, a EPTC suspendeu temporariamente os prazos. Por outro lado, o aplicativo “156+POA” é mantido normalmente, assim como os números 156 e 118.

Também estão penduradas as vistorias veiculares. Profissionais que realizaram agendamento podem trabalhar normalmente na condução de táxi, lotação, ônibus ou veículo escolar até que uma nova data seja marcada e o serviço volte a ser executado.

(Marcello Campos)

